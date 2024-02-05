البلدية رفع 3880 علما استعدادا للاحتفال بذكرى الاستقلال والتحرير

MENAFN - Al-Anbaa) أعلنتالبلدية اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تزيين الجسور والطرق الرئيسية بأعلام الدولة ورفعها على سواريها استعدادا للاحتفال بذكرى عيد الاستقلال الـ63 ويوم التحرير الـ33.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم البلدية محمد السندان في بيان صحافي، عن تركيب 183 إعلانا وطنيا بالمناسبة على الطريق في كافة المحافظات وتزيين الميادين والجسور والشوارع الرئيسية بـ3880 علما للدولة واستبدال الأعلام القديمة بجديدة.

وأضاف السندان أنه تمت إزالة 250 سارية متهالكة على مدى العشرة أيام الماضية تحضيرا لاحتفال البلاد بالأعياد الوطنية والتي تشهد إقامة الفعاليات والأنشطة المصاحبة لها.

ودعا المواطنين والمقيمين الى التعاون مع الأجهزة الرقابية بالبلدية والمحافظة على نظافة الشوارع والمنشآت العامة والأماكن التي ستشهد الفعاليات المصاحبة للاحتفالات للحد من السلوكيات الخاطئة.