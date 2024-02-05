السماح باستخراج سمات الدخول للزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة

اعتباراً من بعد غد الأربعاء تقوم ادارات شؤون الاقامة المختلفة باستقبال طلبات استخراج سمات الزيارة وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر (منصة متى)

‏بناءً على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ورغبة في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد ومراعاةً للجوانب الاجتماعية تقرر فتح إصدار سمات الدخول للزيارة ووفقاً للضوابط التالية:

‏سمة دخول زيارة (عائلية):

‏. تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء ويشترط إلا يقل راتب العائل عن (400) دينار، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط إلا يقل راتب العائل عن (800) دينار، حيث يتطلب ذلك الموافقة علي بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة وهي كالتالي:

‏. توفير تـذكرة سفر (ذهـاب وإيـاب) عـلـى الخطـوط الجويـة التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني).

‏. تعهد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.

‏. تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.

‏. علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

‏. في حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له سوف يتم إدراج كل من (الزائر – الكفيل) من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في نظام الرقابة الأمنية، حيث يتم متابعه المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونيه المتبعة لمخالفي قانون إقامة الاجانب.

‏سمة

دخول

(تجارية):

. تصدر بناءً على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

سمة دخول زيارة ( سياحية ):

. للأشخاص المنتمين لعـدد (53) دولة حيـث تـمـنـح لـهـم سـواء مـن مـنفـذ الـدخول مباشـرة عـنـد الـوصـول لـلـبـلاد أومـن خـلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على (موقع وزارة الداخلية) .

. للمقيمين بـدول مجلس التعـاون الخليجـي حيـث تصـرف سـمـات الـدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهـن المحـددة بـالقرار الـوزاري رقـم (2030/2008) وتعديلاتـه، ووفقـا للضـوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.

. مـن خـلال الـفـنـادق والشركات الـتي لـديها ربـط آلـي مـع نظـام الإدارة العامة لشؤون الإقامـة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.

لحجز موعد مسبق عبر ( منصة متى ) يرجى مسح الـ(QR-Code)

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