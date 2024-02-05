القنصلية المصرية إصدار جواز سفر لمدة سنة و 3 أشهر لمرة واحدة لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ناشدت
جميع المعنيين
أن يتقدموا لإصدار جواز السفر الجديد حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم
أسامة أبو السعود
أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية
في البلاد، بشرى سارة إلى أبناء الجالية المصرية حيث تمت الاستجابة لمطالب أبناء الجالية المصرية بموافقة الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية على إصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية وذلك لمرة واحدة فقط .
واوضحت القنصلية في بيان تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن يقوم المواطن بإصدار تجديد بطاقة رقم قومي خلال هذه الفترة لاستخرج جواز سفر مدة كاملة (7) سنوات) .
وختمت القنصلية المصرية: "وعليه تناشد القنصلية جميع من انتهت جوازات سفرهم ولا يحملون بطاقة رقم قومي سارية ان يتقدموا للقنصلية لإصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم بدولة الكويت، وتؤكد
القنصلية على سعيها الدائم لخدمة أبناء الجالية بدولة الكويت الشقيقة".
MENAFN05022024000130011022ID1107811201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.