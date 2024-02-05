رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المحلية نحن بصدد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة

رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المحلية نحن بصدد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة
التاريخ
2/5/2024 9:21:53 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المحلية:
من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة ..والقطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص الدعوم تستهلك أكثر من 20% من ميزانية الدولة وأجد أنه ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على تلك الدعوم الطبقة الوسطى يجب أن يكون لها نصيب الأسد من الدعوم بينما الطبقة عالية الدخل تستطيع أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم لصالح من هم أحوج منهم إليها
أهمية إصلاح اختلال العدالة في أجور القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم نحن بصدد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بنص المادة 98 من الدستور برنامج عمل الحكومة يحتوي على ثلاث ركائز أساسية تحت عنوان دولة العدل والأمن والاستدامة الحكومة عكفت على ترجمة الهموم التي عبّر عنها صاحب السمو ببرنامج عمل مبني على فكر واضح ويرتكز على عوامل أهمها الحفاظ على طبقة وسطى متماسكة تدعم استقرار المجتمع وتعزز أمنه واستقراره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد شارك أبناء شعبه القلق من اختلال ميزان العدالة والمخاطر التي تواجه استدامة دولة الرفاه النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عبّر عن ممارسة جريئة في الطرح باعتبار سموه أبا للسلطات ومسؤولا عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين نحمد الله على نعمة الأمن والأمان ورحمة الحكم الرشيد الذي تترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات والقيم خالص الشكر لكم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء في شهر فبراير الذي نحتفل فيه بأعيادنا الوطنية نستذكر قوافل شهداء الوطن ونؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، يلتقي وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، في قصر السيف اليوم، رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وكبار المسؤولين في الدولة
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