الأونروا: إسرائيل تقصف قافلة مواد غذائية في غزة

(MENAFN
- Amman Net) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قصف من البحر قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.
وقال مسؤول الوكالة في القطاع توماس وايت، في منشور على منصة اكس "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية ولم يصب أحد بأذى".
وعرضت الأونروا صورة لشاحنة التي قصفتها البحرية الإسرائيلية.
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