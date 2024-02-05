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الأونروا: إسرائيل تقصف قافلة مواد غذائية في غزة

2/5/2024 9:17:04 AM
(MENAFN- Amman Net) قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي قصف من البحر قافلة مساعدات غذائية كانت تستعد لدخول شمال قطاع غزة.
وقال مسؤول الوكالة في القطاع توماس وايت، في منشور على منصة اكس "هذا الصباح، تعرضت قافلة غذائية كانت تنتظر الانتقال إلى شمال غزة لنيران البحرية الإسرائيلية ولم يصب أحد بأذى".
وعرضت الأونروا صورة لشاحنة التي قصفتها البحرية الإسرائيلية.

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