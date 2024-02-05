الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من القطاعات الأعلى خطورة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الطفيلة، بالتعاون مع غرفة التجارة بالمحافظة، اليوم الاثنين، لقاءً تثقيفيا لقطاع مطاعم الشاورما، حول التفتيش بناء على القائمة الوزنية التفقدية للمنشآت في قطاع الشاورما، والمخاطر المحتملة في مهنة إعداد وبيع الشاورما وطرق تجنبها.



وقال مدير فرع المؤسسة في الطفيلة الدكتور أحمد الختاتنة، إن اللقاء يأتي ضمن سلسلة ورش ومحاضرات توعوية، وخطة عمل مدروسة لجميع القطاعات المهمة في مجال الغذاء، واستكمالاً للنهج التوعوي الذي تنتهجه المؤسسة العامة للغذاء والدواء.



وأكد أن قطاع الشاورما من القطاعات المهمة والأعلى خطورة، ما يستدعي الالتزام بالتعليمات الخاصة بهذا القطاع في الظروف جميعها، لضمان سلامة الغذاء وصحة المواطنين.



وقدم الختاتنة شرحاً تفصيلياً عن المخاطر المرتبطة بإعداد الشاورما في المطاعم، والمعايير والاشتراطات الصحية لمؤسسات تقديم الغذاء، مشيراً إلى أكثر المخاطر انتشاراً وهي المخاطر البيولوجية (البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات) والجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية.



ولفت إلى نوعية الأغذية ذات الخطورة العالية والآفات الملوثة للأغذية والشروط التي يتعين توفرها في اللحوم والدواجن والشروط الخاصة لمطاعم الشاورما، مبينا أهمية التنظيف المتواصل والتطهير، وبرامج الرقابة والتفتيش الذاتي في مؤسسات تقديم الطعام، والتشريعات الضابطة لسلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية.



وتناول اللقاء الاشتراطات الصحية لمادة الشاورما، وتدريب العاملين على تطبيق القائمة التفقدية الوزنية التي سيجري تطبيقها إلكترونياً، إضافة إلى شرح آلية اجراء الفحص السريع من قبل مفتشي المؤسسة للكشف عن البيض أو منتجاته في مادة المثومة.



من جانبه، أكد رئيس غرفة تجارة الطفيلة، عودة الله القطيطات أهمية متابعة القضايا التي تهم القطاعات التجارية لمنتسبي الغرفة، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الندوات وورش العمل للقطاعات التجارية.