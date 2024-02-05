مدير المؤسسة التعاونية يتفقد مشاريع بيئية في إربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، اليوم الإثنين، عددا من الجمعيات التعاونية في محافظة إربد، واطلع على مشاريعها التنموية والخدمات التي تقدمها.



والتقى الشلبي، بحضور مدير تعاون إربد أكرم المستريحي، رئيس وأعضاء لجنة إدارة الجمعية التعاونية لتدوير النفايات الصلبة، التي نفذت مشروعا رياديا في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية في المحافظة.



وأشارت لجنة إدارة الجمعية التي تنفذ المشروع بدعم من وكالة التعاون الدولي الألمانية بالشراكة مع وزارة الإدارة المحلية، إلى التعاقد مع أكثر من 100 عامل لجمع النفايات لتوريد البلاستيكية منها، لإعادة تدويرها.



ولفتت إلى توجهها لاعتماد زي موحد للعاملين لديها في مجال جمع النفايات الصلبة، وإشراكهم في الضمان الاجتماعي كأحد أنواع الحماية الاجتماعية للعاملين في جمع النفايات.



وزار الشلبي خلال الجولة جمعية رواد الأغوار الشمالية التعاونية للتنمية، التي أسستها سيدات المجتمع المحلي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاطلاع على نشاطها في مجال فرز وإعادة تدوير النفايات، وإسهاماتها في التنمية المحلية.



واستمع من لجنة إدارة الجمعية إلى شرح موجز حول مشاريعها، ودورها في خدمة أعضائها وأبناء المجتمع، خاصة أن عضوات الجمعية يعملن على إدارة محطة الأغوار الشمالية لفرز النفايات الصلبة، إذ وفرت لهن مصدرا للدخل، إضافة إلى دور الجمعية في الحفاظ على البيئة، ونشر الوعي حول أهمية إعادة تدوير النفايات.



بدوره، أكد الشلبي أن المؤسسة التعاونية مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة للتعاونيات من خلال توفير التدريب والإرشاد، وتيسير اتصالها مع الجهات المانحة المختلفة، مشددا على مساندتها في تذليل أية تحديات وعقبات قد تواجهها.



ودعا الجمعيتين العاملتين في مجال إعادة تدوير النفايات إلى تعزيز أوجه التعاون بينهما تحقيقا لأحد المبادئ التعاونية العالمية وهو "التعاون بين التعاونيات".



وعلى صعيد متصل، التقى الشلبي، أعضاء لجنة إدارة جمعية حمضيات وادي الأردن الزراعية التعاونية؛ للوقوف على آخر مستجدات أعمالها؛ وانجازاتها على صعيد العمل التعاوني بما يخدم مزارعي الحمضيات في منطقة الأغوار الشمالية.



وتأتي هذه الزيارة لجمعية الحمضيات استكمالا لجولة وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية المهندس خالد الحنيفات، في منطقة الأغوار الشمالية واجتماعه بمزارعي الحمضيات والجمعيات النوعية التي أسست لتوحيد الجهود فيما بينهم.



وقال الشلبي، إن لقاء لجنة إدارة الجمعية يهدف إلى توحيد جهود جمعيات الحمضيات التعاونية في الأغوار الشمالية والعمل على اندماجها ضمن تعاونية واحدة.



وأكد اهتمام المؤسسة بالتعاونيات المتخصصة ذات الميزة النسبية الواحدة، والتي يأتي إنشاؤها منسجما مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021-2025).