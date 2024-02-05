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اطلاق مبادرة نحن معا اقوى لتطوير التعليم الدامج في إربد

2/5/2024 9:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أطلق مركز الاوج للتوحد اليوم الاثنين، مبادرة "نحن معا اقوى" لتطوير برنامج التعليم الدامج بالمشاركة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجامعات، ومديريات التربية والتعليم في محافظة إربد.


وقالت مدير عام المركز رولا البطاينة خلال حفل اطلاق المبادرة، بحضور الرئيس الفخري للمركز المهندس محمد البطاينة، إن المبادرة تهدف إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة مع أقرانهم من خلال برامج تدريبية تستهدف خريجي التربية الخاصة وتعزيز العمل التطوعي في هذا المجال.

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