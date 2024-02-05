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بيان صادر عن وزارة الصحة

2/5/2024 9:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الصحة، ورشة تعريفية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي والإبتكار في القطاع الصحي"، ضمن فعاليات الوزارة لأسبوع "الكل مبتكر".


وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن الورشة التي انطلقت الأربعاء الماضي، جاءت لتعزيز مجال إدارة الابتكار وإدخال التكنلوجيا الحديثة في القطاع.


وأضافت أنها قامت بتنظيم عدد من الفعاليات ضمن أسبوع الابتكار الذي أطلق هذا العام تحت عنوان "الكل مبتكر" والذي يأتي تجسيداً وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ورؤيته، وانطلاقاً من رؤية التحديث الإقتصادي، والتي يأتي الإبتكار أحد محركاتها الأساسية، حيث شمل الأسبوع عددا من الورشات التوعوية والتثقيفيه وجاهياً وعبر تطبيق زووم لموظفي وزارة الصحة.

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