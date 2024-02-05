الارصاد الجوية تُحذر المواطنين : اجواء باردة جدا ً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية إن الأجواء هذه الليلة باردة جدا في أغلب المناطق، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية .
وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول .
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