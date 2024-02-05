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الارصاد الجوية تُحذر المواطنين : اجواء باردة جدا ً

2/5/2024 9:16:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية إن الأجواء هذه الليلة باردة جدا في أغلب المناطق، مع هطول زخات متقطعة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية .


وحذرت من خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية وبعض من مناطق البادية والسهول .

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