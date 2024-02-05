جيش الاحتلال : إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال 24 ساعة
التاريخ
2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن جيش الاحتلال إصابة 5 ضباط وجنود في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية .
وأوضح أن 356 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في المعارك، 25 منهم جروحهم خطيرة.
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