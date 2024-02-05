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عموتة : ينبغي أن نتعذب ونقاتل لحسم تأهلنا

2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عموتة في مؤتمر صحفي إلى أن لاعبي كوريا الجنوبية محترفون، ولن يتأثروا بالمجهود الذي بذلوه في مباراتي السعودية وأستراليا وسيكونون بكامل عافيتهم في مواجهة الغد.

وكشف عن أن التعمري غاب في اليومين الماضيين عن التدريبات الجماعية، لكنه خضع لتدريبات فردية وسيكون حاضرا للمشاركة في المباراة.
وأشار إلى أن الجانب البدني سيكون مهما في مباراة كوريا الجنوبية، منوها إلى أن هناك بعض التحديات الصعبة التي تواجههم وسيعملون على تلاشيها قدر الإمكان وبخاصة في ظل غياب علي علوان وسالم العجالين.

وأوضح: "هناك لاعبون لم يكونوا أساسيين بأنديتهم وكثرت الإصابات وبعض اللاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب، ومثل هذه البطولات بحاجة لجميع اللاعبين وليس فقط 11 لاعبًا".

وشدد عموتة على ضرورة اللعب بجماعية وتوزيع الجهد بين اللاعبين.

وقال: "ينبغي أن نتعذب ونقاتل لنحسم تأهلنا".

وأردف: "أنا لا أبالي بكلام الناس وأحاديث وسائل الإعلام، لدي الخبرة الكافية وأعمل على تجنب ظلم أي لاعب، وأعطي الجميع الفرصة التي يستحقونها، لذلك لا أبالي لما كان يقال قبل انطلاق بطولة آسيا".

وأكد أن الحماس والاندفاع والروح لا تعد أمورًا كافية، لأن المنافس لديه كل ذلك، مضيفا أن الأهم هو تطوير الجانب الذهني والتكتيكي، دون إغفال الجوانب الفنية التي تعد في غاية الأهمية كذلك.

وختم حديثه: "منتخب كوريا الجنوبية يعد خصما صعبا، ويمتلك الإمكانات الكبيرة الفنية والبدنية، ولكن لدينا طموح مشروع في التأهل والسعي للدفاع عن حظوظنا، ويجب أن نتحضر لكل السيناريوهات".

ملاعب

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