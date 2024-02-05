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الاتحاد الاردني: هدفنا الحصول على لقب كأس آسيا

2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم مروان جمعة، إن هدف منتخب "النشامى" بات واضحا الآن وهو الحصول على لقب كأس آسيا.
وبلغ المنتخب الوطني دور نصف نهائي البطولة القارية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد الفوز على طاجيكستان بهدف وحيد في دور ربع النهائي على ملعب أحمد بن علي في قطر.
وقال جمعة، إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هو المسؤول عن تذاكر المباريات، والاتحاد الأردني يحاول العمل على تأمين أكبر عدد من الجماهير.

ملاعب

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