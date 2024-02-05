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موسى التعمري يحدد المتسبب بإصابته ويتوعده بالرد

2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف موسى التعمري نجم منتخبنا الوطني ونادي مونبيليه الفرنسي، عن المتسبب بإصابته بعد فوز النشامى 1-0 على طاجيكستان، في دور الـ 8 من بطولة كأس آسيا 2023، والتأهل التاريخي إلى نصف النهائي.
وقال موسى التعمري في تصريحات صحافية إنه تعرض للإصابة بعد المباراة، وتحديدًا خلال الاحتفال مع الجماهير بالتأهل التاريخي.
وأوضح أن زميله بالمنتخب إحسان حداد هو من تسبب له بالإصابة، وتوعده -مازحًا- بأن يقتص منه في المباراة النهائية.
وتمنى التعمري أن تشهد المباراة النهائية مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين الأردني والقطري، موضحًا أنه يأمل أن تكون البطولة عربية من نصيب النشامى أو العنابي.
وقدم موسى التعمري مستويات مميزة في بطولة كأس آسيا الحالية، فقد أرهقت تحركاته السريعة دفاعات الخصوم، كما تمكن من إحراز هدفين، وأسهم أيضًا بـ3 تمريرات حاسمة في مشوار النشامى حتى الآن.

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