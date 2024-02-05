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ذهبية وبرونزيتان للتايكوندو الأردني في بطولة الفجيرة

2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح المنتخب الأردني للتايكوندو، في حصد 3 ميداليات متنوعة، خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية، والمصنفة من عيار النجمتين.
وحصد اللاعب زيد الحلواني، الميدالية الذهبية، أما التتويج بالميداليتين البرونزيتين جاء عن طريق راما أبو الرب ونتالي الحميدي.
وكان المنتخب الأردني قد حقق في وقت سابق، 6 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة في بطولة كأس العرب، والمصنفة من عيار النجمة الواحدة، والتي أقيمت كذلك في الفجيرة.
وتأتي مشاركة الأردن في هذه البطولات، من أجل الاستعداد للتصفيات الأولمبية، مع الإشارة إلى أن 3 لاعبين ضمنوا تأهلهم مباشرة، وهم وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق وزيد مصطفى.

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