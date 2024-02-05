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إعلان خريطة توزيع مباريات كأس العالم 2026

2/5/2024 8:10:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين، عن خريطة توزيع المباريات على المدن المستضيفة للنسخة المقبلة من كأس العالم التي ستقام عام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.
ستشهد هذه النسخة 104 مباريات في 16 ملعبا بعد زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا موزعة إلى 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات بينما ستقام مرحلة الإقصائيات لأول مرة بداية من دور الـ32.
وتقرر أن يستضيف ملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو سيتي مباراة الافتتاح التي ستقام يوم 11 حزيران/يونيو بينما تقام المباراة النهائية على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي يوم 19 تموز/ يوليو، وستقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على ملعب "هارد روك" في ميامي.
أشار (فيفا) عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى إقامة 13 مباراة في كندا بواقع 7 لقاءات في فانكوفر و6 مباريات في تورنتو، بينما ستقام 13 مباراة أخرى في المكسيك بواقع 5 مباريات في العاصمة مكسيكو سيتي و4 مباريات في جوادالاخارا و4 مباريات في مونتيري.
بينما فازت الولايات المتحدة الأمريكية بالحصة الأكبر باستضافة 78 مباراة مقسمة إلى 6 مباريات في سياتل و6 في سان فرانسيسكو و8 في لوس آنجيليس و7 في هيوستون و9 في دالاس و6 في كانساس سيتي و8 في أتلانتا و7 في ميامي و7 في بوسطن و6 في فيلادلفيا و8 في نيوجيرسي ونيويورك.

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