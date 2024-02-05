حكومة هونغ كونغ تتدخل في أزمة ميسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أثار غياب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن مباراة فريقه الودية أمام نجوم هونغ كونغ غضبا شعبيا كبيرا لدى الجماهير والحكومة التي أصدرت بيانا رسميا تهاجم فيه الشركة المنظمة للمباراة.ولعب فريق إنتر ميامي، مباراة ودية أمام نجوم هونغ كونغ والتي فاز فيها 4-1، صباح الأحد، في إطار استعدادات الفريق الأمريكي، لانطلاق الموسم الجديد، وكان من المفترض أن يشارك البرغوث الأرجنتيني في المباراة.ورددت الجماهير هتافات تطلب من المنظمين "إعادة الأموال"، وبدت غاضبة خلال المواجهة بسبب عدم مشاركة النجم الأرجنتيني.



وهاجمت الحكومة الشركة المنظمة للمباراة، خاصة وأن الحكومة مولت المباراة لمشاركة ميسي، وبناء على عدم خوض الأسطورة الأرجنتينية اللقاء قررت سحب جزء من التمويل.

وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان: "تم منح مباراة إنتر ميامي وهونغ كونغ تصنيف "M" (وافقت الحكومة على المساعدة في تمويله) بالإضافة إلى منحه مبلغ تمويل قدره 15 مليون دولار هونغ كونغ (1.92 مليون دولار أمريكي) لمكان إقامة المباراة من قبل اللجنة الرئيسية للفعاليات الرياضية الكبرى (MSEC)".

وأضافت: "بالنسبة لعدم مشاركة ميسي في المباراة اليوم فإن الحكومة كجميع مشجعي كرة القدم مصدومون للغاية من ترتيبات الشركة المنظمة وهي ملزمة بتقديم تفسير لجميع مشجعي كرة القدم".

وتابعت: "ستتخذ لجنة الأحداث الرياضية الكبرى إجراءات تتبع مع الشركة المنظمة وفقا للشروط والأحكام والتي تشمل تقليل مبلغ التمويل نتيجة لعدم مشاركة ميسي في المباراة".

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن ميسي بعد المباراة لم يتفاعل مع فريق نجوم هونغ كونغ خارج الملعب، وهو ما خيب آمال اللاعبين المحليين أيضا.



كما رفض الأرجنتيني، أن يتم تصويره وتصرف "بشكل محرج"، على عكس زملائه في الفريق، الذين قدموا للاعبين قمصانا موقعة.



بدورها ردت الشركة المنظمة في بيان عبرت فيه عن خيبة أملها وأكدت أن الشركة لم يكن لديها أي معلومات حول عدم مشاركة ميسي أو سواريز قبل انطلاق المباراة.



وعلل جيراردو مارتينو، مدرب إنتر ميامي، قرار عدم مشاركة ميسي بوجود إصابة في العضلة المقربة، ووجود خطر كبير من تفاقم الإصابة، وغياب لويس سواريز كان بسبب مشكلة في ركبته.



وأكد أن قرار عدم مشاركة ميسي وسواريز اتخذ بالتنسيق مع الطاقم الطبي لتجنب تفاقم إصابتيهما.

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