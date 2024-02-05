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بيسكوف: فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي ليست جديدة

2/5/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي بدون الولايات المتحدة ليست جديدة، مؤكدا أن موسكو تراقب هذه المساعي عن كثب.


وأضاف: "موسكو تراقب عن كثب الجدل الدائر حول تشكيل تحالف عسكري أوروبي دون مشاركة الولايات المتحدة، وهذه ليست فكرة جديدة حيث هذه المناقشات تشتد أو تتوقف من حين لآخر... نحن ببساطة نراقب ذلك عن كثب".


وقال: "البعد المستقبلي للسياسة الأمنية، أو الهوية المستقلة لضمان أمن الفرد، كان موضع نقاش في الاتحاد الأوروبي لأكثر من عقد من الزمن.. حتى الآن، احتفظ الأوروبيون بنهجهم الموجه نحو الناتو".


وصرح رئيس وزراء ولاية هيسن الفيدرالية الألمانية بوريس رين بأن أوروبا دون مشاركة الولايات المتحدة، بحاجة إلى تحالف دفاعي خاص بها "لردع روسيا بضمان الترسانة النووية الفرنسية".

RT

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