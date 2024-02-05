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إصابة جديدة ترعب ريال مدريد

2/5/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض أحد اللاعبين البارزين في ريال مدريد، للإصابة خلال المشاركة ضد أتلتيكو، أمس الأحد، في الجولة 23 من الليجا.
ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب الريال، تفاجأ عندما سئل في المؤتمر الصحفي عقب الديربي عن الحالة البدنية لكامافينجا.
وأجاب المدرب الإيطالي "لا أعلم أي شيء حول كامافينجا، لكن يبدو أنها مجرد ضربة".
وأشارت الصحيفة إلى أن أنشيلوتي لم ير كيف ذهب كامافينجا إلى غرفة الملابس، بإيماءات مؤلمة ومقلقة.
وغادر كامافينجا، ملعب البرنابيو، وهو يعرج، وجرى فحصه من قبل الخدمات الطبية للميرنجي.
وأوضحت ماركا أن إصابة كامافينجا تأتي في ركبته اليمنى، وهو نفس المكان الذي أصيب فيه، وغاب بسببه لمدة شهرين.
وذكرت أن كامافينجا كان مجبرا عقب الإصابة الأولى، على ارتداء ضمادة مرهقة في المباريات والتدريبات.
وشددت الصحيفة "إصابة كامافينجا في ركبته، ترعب ريال مدريد في الوقت الحالي".
ويعد كامافينجا من اللاعبين الذين صرح أنشيلوتي بأنه سيعتمد عليهم لتعويض النقص العددي في قلب الدفاع، كما أنه يلجأ إلى توظيفه أحيانا في مركز الظهير الأيسر.

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