وفد برلماني أردني لمراقبة الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدأ وفد برلماني أردني من مجلسي الأعيان والنواب، غدا الثلاثاء، زيارة رسمية إلى أذربيجان للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية المبكرة الأربعاء المقبل، وذلك بدعوة من الجانب الاذربيجاني.



ويجري الوفد الذي يضم مساعد رئيس مجلس الأعيان العين مفلح الرحيمي، والعين أمين القطارنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب الدكتور عبدالرحيم المعايعة، ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب الدكتور غازي الذنيبات، خلال الزيارة لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين الأذربيجانيين.



ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المبكرة 7 مرشحين هم: إلهام علييف مرشح حزب أذربيجان الحديثة الحاكم، وزاهد عروج المرشح المستقل، وراضي نور الله يف مرشح حزب الجبهة الوطنية، وفاضل مصطفى مرشح حزب النظام العظيم، وايلشاد موسايف مرشح حزب أذربيجان الكبيرة، وقدرت حسن قولييف مرشح حزب الجبهة الشعبية لعموم أذربيجان، وفؤاد علييف المرشح المستقل.



وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف، إنه تم دعوة 790 مراقبا دوليا للانتخابات الرئاسية الأذربيجانية، مؤكدا أهمية أن يكون هناك مراقبون دوليون لسير الانتخابات.



كما تشارك العديد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مراقبة الانتخابات في أذربيجان.



يشار إلى أن الانتخابات تنظم لأول مرة في جميع أراضي أذربيجان دون استثناء لأي إقليم.