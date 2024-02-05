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غارات جديدة على الحديدة باليمن

2/5/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "عدوانا" أميركيا بريطانيا استهدف منطقة الكثيب في محافظة الحديدة غربي اليمن.


يأتي ذلك بعد يوم من غارات أميركية بريطانية مكثفة استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى في إطار عمليات عسكرية تقول واشنطن ولندن إنها تستهدف ردع الحوثيين عن شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

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