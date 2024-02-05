غارات جديدة على الحديدة باليمن
التاريخ
2/5/2024 8:10:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "عدوانا" أميركيا بريطانيا استهدف منطقة الكثيب في محافظة الحديدة غربي اليمن.
يأتي ذلك بعد يوم من غارات أميركية بريطانية مكثفة استهدفت صنعاء ومحافظات يمنية أخرى في إطار عمليات عسكرية تقول واشنطن ولندن إنها تستهدف ردع الحوثيين عن شن المزيد من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.
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