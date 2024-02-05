الدفاع الروسية تعلن تحييد 885 عسكريا وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد الجيش الأوكراني 885 عسكريا بين قتيل وجريح، وإسقاط 58 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

- على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا صدت قواتنا 7 هجمات وبلغت خسائر العدو 130 عسكريا.



- على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك صدت قواتنا هجومين وبلغت خسائر العدو 260 عسكريا.



- على محور دونيتسك عززت قوات "الجنوب" مواقعها وحررت مواقع هامة، وتم صد هجومين وبلغت خسائر العدو 290 عسكريا وتم تدمير أسلحة ومدافع غربية وعربات مدرعة له.



- على محور جنوب دونيتسك صدت قواتنا هجوما واحدا وتم القضاء على 145 عسكريا وتدمير معدات وأسلحة ومدافع غربية للعدو.



- على محور زابوروجيه تم تحييد 35 عسكريا بين قتيل وجريح.



- على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 25 عسكريا.



- إسقاط 58 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون.

RT