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اشتباكات وتفجير كبير بمدينة غزة

2/5/2024 8:10:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضواحي الشمالية لمدينة غزة.


كما أفاد المراسل بوقوع تفجير كبير في المناطق الجنوبية لمدينة غزة المحاذية لما يعرف بغلاف غزة.


وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت عودة القتال إلى قلب مدينة غزة وضواحيها الغربية.

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