اشتباكات وتفجير كبير بمدينة غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد مراسل الجزيرة بأن اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة تدور بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضواحي الشمالية لمدينة غزة.
كما أفاد المراسل بوقوع تفجير كبير في المناطق الجنوبية لمدينة غزة المحاذية لما يعرف بغلاف غزة.
وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت عودة القتال إلى قلب مدينة غزة وضواحيها الغربية.
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