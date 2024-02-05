إعلام عبري: السنوار يتلاعب بأعصاب إسرائيل من مخبئه

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- تناولت وسائل إعلام عبرية ما وصفته بـ"التصدع" داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب الصفقة الجاري تداولها بين إسرائيل وحركة حماس، معتبرة أن زعيم حماس يحيى السنوار، يتلاعب بأعصاب إسرائيل من مخبئه.

قناة "أخبار 13" العبرية رصدت رفض عدد من الوزراء للصفقة، وقالت إنه في تزايد، ونقلت عن وزيرة الاستيطان أوريت ستروك من كتلة "الصهيونية الدينية" أن "الولايات المتحدة حدَّدت هدفًا، هو وقف القتال، وهذا هدف غير شرعي، إننا نُبعِد بأيدينا فرص إعادة المخطوفين".

كما نقلت عن وزير الزراعة آفي ديختر (الليكود) أن زعيم حماس يحيى السنوار "يعلم تمام العلم ما الذي يدور في هذه الحكومة".

في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، أن ما يحدث حاليًا بشأن مفاوضات الصفقة يتجاوز كل منطق، وأن انتظار رد حماس يخضع للنقاش والتحليل لساعات طويلة داخل استوديوهات محطات التلفزة الإسرائيلية.

ورأت أن السنوار "يتلاعب بأعصاب المجتمع الإسرائيلي من مخبئه تحت الأرض، على الرغم من أنه في وضع أسوأ مما يبديه".

من جهتها، أكدت قناة "الأخبار 12" العبرية، في تقرير لها أمس، أن أغلب الوزراء في الحكومة الإسرائيلية أعربوا عن رفضهم لبنود صفقة الأسرى التي يجري التفاوض بشأنها، لا سيما أعداد وهوية المعتقلين الفلسطينيين الذين يُفترَض إطلاق سراحهم، إضافة إلى عدد أيام الهدنة.

وأشارت إلى أن السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، آفي غيل، استعرض أمام الوزراء، أمس الأحد، تفاصيل الصفقة، لتظهر على الفور أزمة حادة بما في ذلك داخل "الليكود"، حيث عارض وزراء من حزب السلطة وغيره، أية صفقة لا تتضمن إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين، رافضين الحديث عن صفقة على دفعات.

ووفق التقرير، تشكل أسماء المعتقلين الفلسطينيين واحدا من أسباب معارضة فريق الوزراء الرافضين للصفقة، الذين طالبوا بعدم ترك حماس تفرض الأسماء التي سيُفرَج عنها، إضافة إلى عدد أيام الهدنة المقترحة الذي شكل سببًا آخر للخلاف.

وتناول التقرير مداخلات عدد من الوزراء خلال اجتماع الحكومة، إذ ذكر وزير التعليم يوآف كيش أن الحكومة "تعهدت من قبل بعدم وقف الحرب وأن صفقة على دفعات تعني التخلي عن باقي الأسرى".

من جهته، قال

وزير الشتات عميحاي شيكلي، إنه "حتى لو توقفت الحرب لمدة شهر واحد فكأننا توقفنا في منتصف سباق الماراثون، ولن نستطيع العودة للحرب بنفس القوة".

ورفضت وزيرة الاستخبارات غيلا غمليئيل ما عدَّتها "موافقة على شروط حماس"، فيما قال وزير الاقتصاد نير باركات "إما إعادة كل الأسرى أو لن نوافق على تلك الصفقة".

وتساءلت القناة عمَّا إذا كان نتنياهو قد نسَّق مواقف الوزراء الرافضين من "الليكود" وإذا كان يرغب في الظهور وكأنه أراد صفقة ولكن الوزراء هم من رفضوا.



