ثورة تحويلية في كفاءة ساعات العمل: "ويكاب" تعيد تعريف إدارة القوى العاملة من خلال الإطلاق الرسمي لـ VerifyTime

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت شركة "ويكاب" WakeCap، الشركة الرائدة في الحلول الذكية لإدارة مشاريع البناء، اليوم عن إطلاق VerifyTime، الحل التقني المبني على تكنولوجيا السحابة الإلكترونية لإدارة القوى العاملة، والذي تم تصميمه لأتمتة عمليات ضبط الوقت والتحقق منها وتبسيطها في مواقع البناء والتي كانت تتم بالطريقة اليدوية التقليدية.
يمثل هذا الإطلاق خطوة بارزة في عمليات ضبط ساعات العمل في مواقع البناء. كون إن عمليات ضبط ساعات العمل تتبع نهج سريع وفعال، تعتبر حجر الأساس لنجاح المشاريع. ففي المشاريع الإنشائية، يجب قياس ساعات العمل والمعدات والمواد والتكاليف الأخرى بدقة عالية والإبلاغ عنها. إذ يقع هذا الدور عادةً على عاتق فريق الموقع ويمكن أن يكون عرضة للأخطاء والتأخير. ولكن يحل VerifyTime محل أساليب ضبط الوقت التقليدية ويجلب مستوى جديدًا من الشفافية إلى صناعة البناء والتشييد.
تعد رقمنة الأدوات ومراقبة سير العمل من أهم تطورات في صناعة البناء والتشييد اليوم، حيث تمثل أكبر خطوة ذات إمكانية فعالة لإجراء تحسينات شاملة توفر بدورها من التكاليف. ويتفوق حل VerifyTime، بالإضافة إلى الخوذة الذكية المخصصة لمواقع البناء، في الأداء على أنظمة إدارة القوى العاملة التقليدية ويعالج بشكل مباشر نقاط الضعف المهملة والمتعلقة بضبط الوقت مثل إدارة الإنتاجية وتحسين الكفاءة.
تم تصميم VerifyTime ليتم تركيبه على أجهزة تكنولوجيا الاستشعار وبرامج تحليل البيانات الحائزة على براءة اختراع من "ويكاب". فهذا الحل يرسل البيانات بفضل المعلومات التي يتم جمعها من خلال مقبض متصل بخوذة الأمان العادية التي يرتديها عمال الموقع. تقوم الشبكة التشعبية سهلة التركيب بتوصيل الموقع بأكمله بشبكة "ويكاب" السحابية الآمنة. ويتلقى مالكو الموقع وفرق الإدارة بيانات محايدة ودقيقة وعلمية، ومن خلالها يتم مراقبة الكفاءة بدلاً من الاعتماد على أساليب ضبط الوقت التقليدية. وتتوفر هذه البيانات الرقمية والآلية بكل سهولة من خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يغنيك عن عمليات العمل اليدوية ويقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لإعداد التقارير.
يمكن استخدام برنامج VerifyTime على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. فهو يسمح لمراقبي الوقت والمديرين والمحاسبين بجمع البيانات ودمجها في الوقت الفعلي، مما يقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق لجمع وتحليل المعلومات حول القوى العاملة. ونظرًا لأن البيانات رقمية وتتجنب التحيز البشري، فهي أكثر دقة وموثوقية بشكل ملحوظ. كما يوفر VerifyTime تحليلات بيانية "في متناول يدك" من خلال إعداد جداول وتقارير سهل استيعابها، مع مخططات ورسوم بيانية تقدم تمثيلاً مرئيًا البيانات والمقاييس يتم تعديلها بمرور الوقت.
قال حسن البلوي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "ويكاب": "نؤمن دائمًا في شركة "ويكاب"، أن الرؤية والشفافية هما المفتاحان الأساسيان لتحسين الكفاءة في صناعة البناء والتشييد. ومع VerifyTime، نحن نعالج اثنين من أكبر التحديات في قطاع البناء، وهما: إتمام المشاريع في الوقت المحدد وإبقائها في حدود الميزانية. مع العلم بأن التأخير سيؤدي إلى دفع العقوبات، ولكن بإمكان VerifyTime أن يساعد في التخفيف من هذه المشكلة. إذ تعيد التكنولوجيا الرقمية تعريف طريقة عملنا. من خلال قدرتها الهائلة على تحويل سير العمل التقليدي."
*أفاد أحد عملاء "ويكاب" أنه منذ تطبيق حلول VerifyTime، تمكنوا من تقليل ساعات العمل الضائعة بنسبة 65%. وفي نفس الوقت، تحسن الحضور بنسبة 37% في الموقع.
تشمل الميزات الرئيسية لـ VerifyTime التتبع الدقيق لساعات العمل، وإصدار الجداول الزمنية بطريقة آلية، ومتابعة الحضور وضبط ساعات العمل، وتكامل كشوف المرتبات، وتقييم الامتثال وإعداد التقارير، وتحليل الاتجاهات. كما تساعد هذه الميزات بشكل شامل في تحديد وحساب ساعات العمل الضائعة، مما يسمح للمديرين باتخاذ التدابير التصحيحية على الفور. وتقوم التكنولوجيا بإنشاء تقارير الاتجاهات لفهم أسباب اضاعة ساعات العمل، مثل التأخير بسبب تعطل الآلات، مما يساهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تقليل الهدر.
ومن جهتها تقول سالبي كيشيشيان، رئيسة إدارة المنتجات في "ويكاب": "يوفر VerifyTime جدول زمني فعلي يوضح ما يحدث في المكتب وفي الموقع وخارجه. إن الحصول على بيانات في الوقت الفعلي يساعد عملائنا على أن يكونوا استباقيين في اتخاذ القرار، مما يضمن التعويض العادل والدقيق لجميع الموظفين. كما يتيح VerifyTime تخطيطًا أفضل للموارد ويحسن من الإنتاجية، وتعزز الكفاءة التشغيلية لتقليل تكاليف العمالة غير الضرورية في المشروع. وهذا الحل يضع معيارًا جديدًا تمامًا لضبط الوقت، كما أنه يوفر إمكانية هائلة في تحسين الإنتاجية والكفاءة وتوفير التكاليف، وهو ما اكتشفه بعض عملائنا بأنفسهم بالفعل."
وأدى التزام "ويكاب"، من خلال تحويل البناء إلى صناعة شفافة تعتمد على البيانات، إلى تكريمها بالعديد من الجوائز الصناعية، بما في ذلك فوزها بمسابقة Start-up City Pitch لعام 2018 في معرض الخمسة الكبار، الحدث الرائد في صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط. فمع إطلاق VerifyTime الرسمي، تواصل شركة "ويكاب" مسيرتها نحو الريادة في الحلول المبتكرة التي تحل محل العمليات الورقية التقليدية واستبدالها بأساليب دقيقة في جمع البيانات، وتبسيط سير العمل، وتحقيق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة.
لمزيد من المعلومات حول حلول VerifyTime و"ويكاب" الثورية الأخرى، تفضل بزيارة الموقع:
MENAFN05022024004993011075ID1107810761