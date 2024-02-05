صفقتان على أسهم «سالك» في سوق دبي بـ27.2 مليون درهم



شهد سوق دبي المالي، اليوم، تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم «سالك».

ووفق بيانات سوق دبي، تم تنفيذ الصفقتين على عدد 8 ملايين سهم بسعر 3.40 دراهم للسهم بقيمة إجمالية بلغت نحو 27.2 مليون درهم.

كما شهد سوق أبوظبي أيضاً تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم «الخليج للمشاريع الطبية» بقيمة 156.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 97.8 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 1.6 درهم.

والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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