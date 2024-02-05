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وفاة طفل على الأقل كل ساعتين بمخيم زمزم في السودان

2/5/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودان، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.

وقالت كلير نيكوليه، مسؤولة قسم الطوارئ بالمنظمة: «قبل اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء. والآن، تم التخلي عنهم بالكامل تقريباً».

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