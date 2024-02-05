وفاة طفل على الأقل كل ساعتين بمخيم زمزم في السودان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم، أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل ساعتين في مخيم زمزم بالسودان، وهو أحد أكبر وأقدم مخيمات النازحين في البلاد.
وقالت كلير نيكوليه، مسؤولة قسم الطوارئ بالمنظمة: «قبل اندلاع الصراع في أبريل من العام الماضي، كان الناس في المخيم يعتمدون بشكل كبير على الدعم الدولي للحصول على الغذاء والرعاية الصحية والمياه النظيفة وكل شيء. والآن، تم التخلي عنهم بالكامل تقريباً».
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