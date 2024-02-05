12 ميدالية لأندية الإمارات في منافسات ملتقى الشارقة لقوى المعاقين



انطلقت تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة.. منافسات ملتقى الشارقة الدولي الـ12 لألعاب القوى للمعاقين، على ملاعب نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 291 لاعباً ولاعبة، يمثلون 38 دولة.

وشهد اليوم الأول منافسات مثيرة، وتألقاً كبيراً من الفرق الإماراتية، إذ حقق فرسان الإرادة 12 ميدالية، بواقع 5 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و5 برونزيات، حصدها نادي خورفكان للمعاقين بـ6 ميداليات بواقع ميداليتين ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزيتين، وحصد نادي الثقة للمعاقين 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وبرونزيتين، وحقق نادي دبي لأصحاب الهمم ميداليتين بواقع ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

وحققت العراق 11 ميدالية ملونة بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات، وحصدت الكويت 7 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين، وبرونزيتن، وحققت ألمانيا 4 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وبرونزية.

وحقق لاعب نادي الثقة للمعاقين خالد المرزوقي الميدالية الذهبية في منافسات الجري للرجال 100م كرسي متحرك فئة T71/72، وفاز زميله محمد الحمادي بالميدالية البرونزية في منافسات 100م رجال كرسي متحرك فئة T34، وأضاف يحيى البلوشي الميدالية البرونزية في منافسات 100م رجال فئة T46/47، وحققت اللاعبة شما المازمي الميدالية الذهبية في منافسات رمي الصولجان فئة f32.

كما فاز لاعب نادي خورفكان للمعاقين عبدالله المصباحي بالميدالية الذهبية في مسابقات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F51/53/54، وحققت اللاعبة مريم الزيودي الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الجلة سيدات فئة F40/44/46/63، ونالت زميلتها مريم المطروشي الميدالية البرونزية، وحصدت زميلتها عائشة سالم الخالدي الميدالية الفضية عن منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F33/34، وحصد اللاعب راشد أحمد الزيودي الميدالية الفضية في منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F55/56، وفاز زميله عبدالعزيز كمزاري بالميدالية البرونزية.

وحقق لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم عمير يونس الميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F55/56، وحققت اللاعبة سهام الرشيدي الميدالية البرونزية عن منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F56/57.

وحققت اللاعبة كاترين ديبرونر من سويسرا رقماً قياسياً عالمياً في مسابقات 800م جري سيدات وهو“1:37.96” دقيقة، وحقق اللاعب التونسي محمد نضال الخليفي رقماً قياسياً إفريقياً عن منافسات 100م جري رجال“15.34” ثانية.

وثمن سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للملتقى، الرعاية الكريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وقال إن ما يحققه نادي الثقة للمعاقين هو ثمرة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة.

وأضاف أنّ النجاحات التي حققتها إمارة الشارقة في استضافة البطولات العالمية والإقليمية، وكانت مؤخراً دورة غرب آسيا البارالمبية الرابعة التي أُقيمت في نادي الثقة للمعاقين، والنسخ السابقة لملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين، تُلقي على عاتقنا مسؤوليات عدة نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مشيراً إلى أنّ استضافة مثل هذه البطولات العالمية، من شأنها أن ترفع من مستوى لاعبينا، وترفع من تصنيفهم الدولي من خلال تعاطيهم مع لاعبين وأبطال من مختلف أنحاء العالم ممن لديهم باع طويل في رياضة المعاقين.

من جانبه أشاد سعادة عبدالرحيم آل الشيخ، نائب رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، بالنجاحات الكبيرة التي حققها الملتقى، مؤكداً فخره بالبطولات الرائعة التي تُقام في إمارة الشارقة، والتي يدل عليها الجهد الكبير المبذول من فريق العمل.

وأكد أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، أنّ النجاح الذي حققه الملتقى ومشاركة هذا العدد الكبير من أبطال العالم نتيجة رائعة للسمعة الطيبة التي تتمتع بها الشارقة في مجال استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية، نظراً لتوافر الكوادر البشرية إلى جانب البنية التحتية، مشيراً إلى أنّ تنظيم العديد من البطولات الرياضية يصب في مصلحة رياضة المعاقين الإماراتية، حيث يكتسب اللاعبون الخبرات من الاحتكاك بأبطال عالميين، والتعرف على أحدث ما وصلت إليه قوانين الاتحاد الدولي.





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