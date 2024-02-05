48 اكتتاباً عاماً في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليارات دولار.. والإمارات والسعودية في الصدارة

كشف تقرير اقتصادي حديث، عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 48 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليارات دولار، وأسهمت خمس اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.

وأوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه خلال الربع الرابع من العام الماضي حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.9 مليار دولار.

وبحسب التقرير، نجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.

وذكر التقرير انه فيما يخص الاكتتابات المتوقع أجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة، أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.

وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: تواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.

من جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال 2023، وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة مثل تاكسي دبي، وشركة أوكيو لشبكات الغاز بإدراج أسهمها خلال العام الماضي".

وذكر تقرير إرنست ويونغ، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار، وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.

وأوضح التقرير، أن المملكة العربية السعودية تصدرت مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتاباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023، وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها شركة سال للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار؛ وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق "تداول" الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار في السوق الموازي السعودي "نمو"، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.

ووفق التقرير، سجلت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام في السلطنة حتى الآن لشركة أوكيو لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولا، فيما يستعد جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.

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