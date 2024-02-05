Monday, 05 February 2024 05:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إخلاء مدارس في ألمانيا بسبب رسالة عبر البريد الإلكتروني

2/5/2024 8:00:27 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم، بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر نحو الساعة الثانية عشر ظهراً (بالتوقيت المحلي).

وذكر أن الرسائل وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.

MENAFN05022024000110011019ID1107810727

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث