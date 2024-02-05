إخلاء مدارس في ألمانيا بسبب رسالة عبر البريد الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Bayan)
أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم، بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.
وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.
وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر نحو الساعة الثانية عشر ظهراً (بالتوقيت المحلي).
وذكر أن الرسائل وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.
MENAFN05022024000110011019ID1107810727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.