إخلاء مدارس في ألمانيا بسبب رسالة عبر البريد الإلكتروني

أخلت السلطات الألمانية عدة مدارس في مدينة نويفيد بولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد اليوم، بسبب تهديد بوجود قنبلة ورد من مصدر مجهول عبر البريد الإلكتروني.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس إنه على الرغم من أنه لا تتوافر شواهد ملموسة بعد بشأن جدية التهديد، فإن الشرطة أخذت الموقف على محمل الجد للغاية.

وأوضح المتحدث أن الرسائل الإلكترونية ذكرت أن القنبلة ستنفجر نحو الساعة الثانية عشر ظهراً (بالتوقيت المحلي).

وذكر أن الرسائل وردت إلى عدة مدارس في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم.