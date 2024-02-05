جامعة الإمارات تسجل 40 براءة اختراع وتمنح 24 براءة اختراع في عام 2023

(MENAFN
- Iris Media Press Services) العين: حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة إنجازًا ملموسًا في مجالات البحث والابتكار، إذ مُنحت 24 براءة اختراع وسجّلت 40 براءة اختراع من مكتب الولايات المتحدة الأمريكية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية في عام 2023.
وأكد الدكتور أحمد مراد -النائب المشارك للبحث العلمي: " يعزز هذا الإنجاز مكانة جامعة الإمارات في المشهد الأكاديمي العالمي، حيث تسهم الاختراعات الجديدة في تعزيز التقدم التكنولوجي والاقتصادي. ويعكس ذلك أيضًا الدعم المستمر في تطوير المعرفة وتعزيز البحث العلمي داخل الحرم الجامعي، مما يعزز من مكانة الجامعة كمركز رائد في مجالات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة، وخاصة في المجالات التي تهمّ المجتمعات العلمية".
وأوضح أن جامعة الإمارات سجّلت 28 براءة اختراع في عام 2022 فيما بلغ عدد براءات الاختراع المسجّلة 40 براءة اختراع في عام 2023 وهو ما يعادل نسبة زيادة تقدر بـ 42.86%، مبيناً أن الزيادة في تسجيل براءات الاختراع لعام 2023 جاءت نتيجة إطلاق "منصة مُسرّعات تسجيل براءات الاختراع"، والتي تعمل على تقديم خدمات متميزة وبجودة عالية. حيث تسمح هذه المنصة للمخترعين والباحثين من داخل الجامعة، وخارجها، على حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تسجيل براءات الاختراع في مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) خلال 70 يوماً". وأضاف: " تشمل الاختراعات الممنوحة مجموعة واسعة من المجالات، حيث تمّ منح 17 براءة اختراع في مجالات الهندسة، 5 براءات اختراع في مجالات العلوم، وبراءة اختراعٍ في كلٍّ من الصحة وتكنولوجيا المعلومات."
تعتبر جامعة الإمارات واحدة من الجامعات الرائدة في المنطقة في مجال البحث العلمي والابتكار، حيث تكرس جهودها لدعم الأبحاث المتقدمة التي تعزز التقدم العلمي والتكنولوجي وتدعم الحلول الجديدة والمبتكرة للتحديات المجتمعية والصناعية.
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