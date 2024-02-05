الأسهم الخليجية تواجه تقلبات أسواق الطاقة

(MENAFN
- Your Mind Media ) سجلت أسواق الأسهم الخليجية أداء متباينا حيث تعرضت بعض الأسواق لضغوط. يمكن أن يظل المتداولون حذرين أمام تقلبات أسواق الطاقة والوضع الجيوسياسي المتغير. ومع ذلك، يمكن للبيانات المحلية الإيجابية أن تدعم الأداء في بعض الحالات.
شهد سوق الأسهم في دبي بعض التقلبات مع بداية التداول هذا الأسبوع. ظل السوق في اتجاه صعودي بشكل عام ويمكن أن يستمر في تحقيق مكاسب بفضل دعم الأساسيات المحلية القوية. ومع ذلك، قد يواجه المؤشر الرئيسي بعض المقاومة عند المستويات الحالية على المدى القصير.
من الممكن أن يظل سوق أبوظبي للأسهم تحت بعض الضغوط في ظل ضبابية أسواق النفط. وفي الوقت نفسه، فإن النمو القوي في القطاعات غير النفطية يمكن أن يساعد السوق على التخفيف من الخسائر إلى حد ما.
واصل سوق الأسهم القطرية تراجعه ومدد التصحيحات السعرية التي شهدها الأسبوع الماضي. يمكن أن يظل السوق معرضا لمخاطر مع بقاء أسعار الغاز الطبيعي قرب أدنى مستوياتها من العام الماضي ومع ضبابية أسواق النفط.
استمر سوق الأسهم السعودية في انتعاشه بفضل الأرباح القوية في القطاع المصرفي. ومع ذلك، قد يشهد المؤشر الرئيسي بعض المخاطر الهبوطية بسبب ضعف أسواق النفط والأداء المتباين للأسهم المحلية خلال الشهر السابق.
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