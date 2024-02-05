قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي يدعو الضيوف لمشاركته تجربة رمضانية تُحفر في الذاكرة

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- Editorial) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،5 فبراير 2024: يسرّ قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي دعوة ضيوفه للاستمتاع بحسن الضيافة العربية وأرقى التجارب الرمضانية خلال الشهر الفضيل، حيث أعدّ المنتجع الشاطئي الفخم طيلة شهر رمضان المبارك برنامجاً غنياً بالتجارب المذاقية الرائعة، وعروض الإقامة الاستثنائية بالإضافة إلى العلاجات الاستجمامية المخصصة.
الإفطار والسحور في المجلس المطلّ على البحر Majlis by the Sea
ذلك، ويمثّل المجلس المطلّ على البحر الذي يتّخذ شكل خيمة رمضانية تمّ نصبها على بقعة شاطئية خاصة، ملتقًى استثنائياً للأصدقاء وأفراد العائلة للاجتماع والاستمتاع بأجمل الأوقات والجلسات بعد الغروب.
ويتمتّع المجلس المطلّ على الخليج العربي بتصميم عصري أنيق مستوحى من تراث الشرق الأوسط الغني وجمال المنطقة، ويتألّق بديكور داخلي راقٍ وشرفة خارجية آسرة، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالألحان العربية التقليدية التي تعيد إلى الذاكرة حقبة زمنية جميلة ولّت.
ويقدّم المجلس أشهى الأطباق العربية والنكهات الإماراتية ومجموعة من أبرز الأطباق العالمية المفضّلة بالإضافة إلى أطباق مصمّمة خصيصاً للمجلس مأخوذة من مطاعم الفندق الحائزة على نجوم ميشلان، ومن بينها تاليا من أنطونيو غويدا وهاكاسان أبوظبي. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمأكولات الهندية المميزة من مطعم مرتابان من هيمانت أوبروي، وبأنواع السوشي الطازجة التي تحمل توقيع الشيف الياباني الضيف الحائز على تصنيف ميشلان.
وتنتظر تجربة إفطار استثنائية ضيوف قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي مقابل 345 درهماً إماراتياً للشخص الواحد بين موعد الغروب والساعة 8:30 مساءً، حيث يمكنهم الحصول على خصم بنسبة 50% على السعر المذكور للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً. كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالسحور من الساعة الـ10 مساءً حتى الـ2 صباحاً عند إنفاق 200 درهم كحد أدنى على العروض الخاصة المدرجة في القائمة. ويمكن للمجموعات الكبيرة المكونة من 10 إلى 50 شخصاً الاستمتاع بقائمة الأطعمة العائلية القابلة للمشاركة.
ويقدم المجلس المطل على البحر مزيجاً مثالياً يجمع بين المأكولات الشهية والمناظر الخلابة التي تجعل من شهر رمضان الفضيل ذكرى مميزة لا تنتسى، ويتضمن أماكن جلوس داخلية وخارجية يمكن للضيوف فيها الاستمتاع بالشيشة.
عروض الإقامة الاستثنائية
يمكن للضيوف الاستفادة من عروض رمضانية حصرية يقدمها القصر من خلال خصم بنسبة 20% على أفضل الأسعار المتاحة وخصم إضافي بنسبة 25% على الغرفة الثانية. ويدعو القصر الأزواج المقيمين فيه خلال هذه الفترة إلى الاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتقاليد التي ترافق الشهر الفضيل من خلال إفطار مجاني لشخصين في المجلس المطل على البحر، بالإضافة إلى رصيد سحور يومي. كما يمكن للضيوف الاستفادة من ترقيات مجانية إلى غرف أو أجنحة أفضل، مما يتيح لهم اكتساب ذكريات جميلة ترافقهم مدى الحياة.
عروض اللياقة البدنية والعناية بالمظهر
يقدّم فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبوظبي لكلّ ضيوفه المهتمين بالحفاظ على مظهرهم وأناقتهم طيلة شهر رمضان الفضيل، باقتين حصريتين للحفاظ على الصحة والعافية.
فسواء أكنتم من الصائمين أم لا، يمكن لكافة الضيوف الاستفادة من برامج التمارين الرياضية خفيفة ومتوسطة الشدة تحت إرشاد مدرّب وكذلك من نصائح غذائية يقدمها خبراء. ولتحقيق أعلى مستويات اللياقة البدنية والتوازن طوال الشهر الفضيل، تتوفر جلسات تدريبية شخصية مدتها 60 دقيقة مقابل 285 درهماً إماراتياً للشخص الواحد، أو يمكن حجز 5 جلسات فردية مقابل 1140 درهماً.
ويمكن لكافة الضيوف من الرجال الراغبين في الحفاظ على كامل أناقتهم هذا الموسم الاستفادة من عرض الجلسات الأربع بسعر جلستين والذي يشمل تشذيب اللحية وقصّ الشعر والعناية بالمظهر، حيث سيقدم حلاقو أكوا دي بارما أربع جلسات علاجية بـ500 درهم إماراتي فقط بدلاً من ألف درهم.
رمضان للصغار في القصر
لكي يحظى الصغار بأروع الذكريات خلال الشهر الفضيل، يقدّم لهم فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، أبو ظبي إفطاراً مميّزاً على أرض ملعب كرة القدم الخاص بالصغار في الفندق حيث سيتمّ تنظيم أنشطةٍ ممتعة وعروض أفلام كل يوم سبت وأحد. كما يمكن للأطفال المشاركة في السحور والأنشطة التي ترافقه بين الساعة 10 ليلاً والـ1 بعد منتصف الليل.
لمحة عن قصر الإمارات ماندارين أورينتال
يعد قصر الإمارات ماندارين أورينتال رمزاً للفخامة في أبوظبي والذي يجسد الضيافة العربية الأصيلة في أبهى صورها. تحتوي أجنحة الفندق المكونة من 390 جناح على كافة وسائل الراحة فهي تؤمن للنزلاء بيئة مثالية تتيح لهم تجربة استثنائية خلال إقامتهم. كما أن الفندق يتميز بإطلالاته الخلابة من حدائق وارفة تغطي 1500 متر مكعب وشاطئ خاص، ويتميز أيضاَ بمركزه الصحي، ومسابحه الخارجية، ونادي الأطفال، وميناؤه الخاص. يشكّل الفندق وجهة فريدة حيث يتيح لضيوفه الاستمتاع بتذوّق تشكيلة متنوعة من المأكولات المبتكرة على يد طهاة يتمتعون بشهرة عالمية من مجموعة مطاعم مختلفة لتلبي رغبات وأذواق الزوار من أنحاء العالم. قصر الإمارات ماندارين أورينتال هو المكان الأمثل للضيوف حيث يسمح لهم باكتشاف جمال وسحر عاصمة الإمارات العربية المتحدة "أبوظبي" وذلك لوجود العديد من أماكن الجذب السياحية بالقرب منه مثل وجهات التسوق المميزة والمواقع الثقافية والتراثية المذهلة
نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال
مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الحائزة على جوائز مرموقة هي جهة مالكة ومشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ اسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 38 فندقاً و11 مشاريع سكنية في 25 دولة ومنطقة، حيث تعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقية العريقة. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.
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