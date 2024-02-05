فندق ماندارين أورينتال، الفيصلية الجديد في الرياض يقدّم تجارب رومنسية لا تُنسى في بمناسبة يوم الحبّ هذه السنة

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- Editorial) الرياض، المملكة العربية السعودية، 2024- يحتفل فندق ماندارين أورينتال، الفيصلية الجديد في الرياض والذي تم إعادة افتتاحه حديثاً، بيوم الحب هذا العام مع عروض مميزة لضيوفه تشمل باقة إقامة استثنائية، وتجارب فاخرة لتناول الطعام لا تضاهى، ومعالجات استجماميه وصحية ممزوجة بالورد.
عشاء في مطعم ذا غلوب
يستضيف ذا غلوب، أحد المطاعم الفريدة الأكثر رواجاً في الرياض والذي يقع أعلى برج الفيصلية، ثلاث أمسيات رائعة في بمناظر بانورامية بمناسبة يوم الحب، حيث أعدّ خبراء فريق الطهي للضيوف في 14 فبراير قائمة خاصة يمكنهم الاستمتاع بها مقابل 780 ريالاً سعودياً للشخص الواحد، أو مقابل 480 ريالاً فقط يومي 13 و15 فبراير. ترافق هذه التجربة الفاخرة عروض ترفيهية حية وديكورات من الورود الحمراء على كلّ مائدة يوم 14 فبراير.
شاي ما بعد الظهيرة في ذا ماندارين لاونج
يجمع ذا ماندارين لاونج بين الطابع العصري والأجواء الدافئة ويشكل وجهة مميزة في مدينة الرياض، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع من 9 إلى 17 فبراير من الساعة الـ7 مساءً إلى الـ10 ليلاً بشاي مابعد الظهيرة الذي تم تحضيره من قبل الطاهي المميز جايسن ليكر، والذي يتضمن أربعة أنواع حلويات خاصة بيوم الحب. وستضيف أنغام القيثارة والتشيلو الحية طابعاً فريداً إلى هذه التجربة التي ستزينها باقة ورود رائعة سيتمّ تقديمها يوم الحب، مقابل 280 ريالاً سعودياً للشخص الواحد.
معالجات الورد
يقدم سبا الفيصلية الحائز على جوائز عديدة ومرموقة، باقة معطرة بالورد، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بباقة استرخاء متكاملة تُستخدم فيها الزيوت العطرية وأفضل تقنيات التدليك الشرقية والغربية. تتوفر الباقة لمدة 90 دقيقة مقابل 950 ريالاً سعودياً، وهي متاحة من 7 إلى 17 فبراير لكافة الضيوف الراغبين في تصفية أذهانهم والاسترخاء خلال هذا الموسم المفعم بالرومانسية.
باقة الإقامة للأزواج (الملاذ الرومانسي)
يدعو فندق ماندارين أورينتال الفيصلية الضيوف للاستمتاع بإقامتهم في أرقى عنوان في مدينة الرياض من خلال الباقة المخصصة للأزواج والتي تشمل إقامة في غرفة ذات طابع رومنسي ووجبة فطور يومية لشخصين في مطعم لابراسيري، إضافة إلى رصيد بقيمة 500 ريال سعودي في الليلة لتناول الطعام، وخصم بنسبة 20% على خدمات السبا أو المعالجات الصحية. يتوفر هذا العرض الاستثنائي طيلة شهر فبراير ويتيح للأزواج عيش أجمل اللحظات الرومنسية في أحدث فنادق ماندارين أورينتال في منطقة الشرق الأوسط.
لمحة عن ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض
يقع فندق ماندارين أورينتال الفيصلية، الرياض، أحد أكثر العناوين فخامةً واستقطاباً للضيوف في المملكة العربية السعودية، في قلب المدينة مانحاً الضيوف تجربة استثنائية من الفخامة والتسوق والأعمال والاستكشاف. ويمثل الفندق، المحاط ببرج الفيصلية الشهير ومول الفيصلية، مثالاً على كرم الضيافة العربية ورونق المملكة العربية السعودية. يضمّ الفندق الذي يعدّ واحةً عصرية 325 غرفة وجناحاً مصممه بذوق رفيع، تكمّلها خدمة الخادم الشخصي على مدار الساعة، ومجموعة من خيارات الطعام المبتكرة، إضافةً إلى السبا والمرافق الصحية الحائزة على جوائز مرموقة، بالإضافة إلى 6,300 متر مربع من مرافق الاجتماعات ومساحة الفعاليات القابلة للتخصيص. مع أكثر من 20 عاماً من الخبرة كوجهة رائدة في مجال الفخامة في الرياض، أعادت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال تصميم هذا الفندق المميز ليكون وجهة لأسلوب الحياة ومركزاً اجتماعياً وثقاقياً نابضاً في قلب المملكة.
نبذة عن مجموعة فنادق ماندارين أورينتال
مجموعة فنادق ماندارين أورينتال الحائزة على جوائز مرموقة هي الجهة المالكة والمشغلة لمجموعة من الفنادق والمنتجعات والمشاريع السكنية الفاخرة في العالم. وقد نجحت تلك المجموعة التي وُلدت من أصول آسيوية في ترسيخ إسمها كعلامة تجارية عالمية، وباتت اليوم تشغّل 38 فندقاً و11 مشروع للضيافة في25 دولة ومنطقة، وتعكس كلّ منشأة إرث العلامة الشرقي العريق. كما وتخطّط مجموعة فنادق ماندارين أورينتال لافتتاح عدد من الفنادق والمشاريع السكنية الجديدة التي لا تزال قيد الإنشاء حالياً. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة فنادق ماندارين أورينتال هي عضوٌ في مجموعة جاردين ماثيسون.
تتوفر صور ماندارين أورينتال للتنزيل في مكتبة الصور في قسم الإعلام على موقعنا الإلكتروني. بالإضافة الى مزيد من المعلومات على قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.
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