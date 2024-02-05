ميدلاب الشرق الأوسط 2024 يؤكد أهمية أبحاث الجينوم لتحسين الصحة ونوعية الحياة في المنطقة

(MENAFN
- Shamal Marketing Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 05 فبراير 2024: وفقاً لآخر تقرير صادر عن الصحة العالمية تم نشره مؤخراً فقد ظهرت أجندة جديدة للصحة العالمية، بحيث تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسمنة ثلث عبء المرض في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص يبلغ معدل انتشار الأمراض غير المعدية 32.15%، وهي مسؤولة عن 73% من جميع الوفيات، وفي الوقت نفسه، في سلطنة عمان تم تشخيص ما يقرب من 20٪ من جميع مرضى سرطان القولون والمستقيم تحت سن الأربعين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى التغيرات في نمط الحياة واعتماد الأنظمة الغذائية الغربية.
وفي كلمتها خلال مؤتمر طب الجيل القادم الذي يقام في ميدلاب الشرق الأوسط في الفترة الممتدة من 5 إلى 8 فبراير في مركز دبي التجاري العالمي، أكدت الدكتورة كارولينا كوبوس، رئيس مختبر الجينوم الجزيئي والطب الدقيق وشركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، الزنج، البحرين، على أن البيانات الجينومية والطب الشخصي إلى جانب التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحسن الاستراتيجيات الوقائية وتعزز من نوعية حياتنا وطول العمر.
وأردفت كوبوس حديثها قائلة: "تحظى مبادرات الجينوم المحلية التي يجري تنفيذها بأهمية بالغة أيضًا، مثل برنامج الجينوم الإماراتي وبرنامج جينوم قطر، مع التركيز على بناء القدرات الداخلية والحد من الاستعانة بمصادر خارجية، لذا يجب علينا أن نفهم لماذا يجب تصميم الاستراتيجيات الوقائية والتشخيصية بما يتناسب مع التركيب الجيني للسكان المحليين".
يتعمق مؤتمر طب الجيل القادم برئاسة الدكتورة كوبوس، في العلاقة التي تربط بين الطب والذكاء الاصطناعي، ويناقش تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتطورة في التشخيص، وتطوير العلاج، والطب الشخصي، وتقديم الرعاية الصحية.
وفي مكان آخر على جدول أعمال المؤتمر اليوم، ناقش الدكتور محمد الدين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي، الإمارات العربية المتحدة، مبادرات الجينوم العربي الأخيرة في مركز علم الجينوم التطبيقي والانتقالي، والدكتور أنس حمد من مركز الجينوم العربي التطبيقي، كما سلطت مؤسسة حمد الطبية في قطر الضوء على أهمية الدقة في علاج الأورام وعلم الوراثة الدوائي، وشملت المواضيع الأخرى وجهة نظر شرق أوسطية حول علم جينوم سرطان الثدي، وعلم الأورام الشخصي، والذكاء الاصطناعي في علم الأمراض.
ويشكل المؤتمر جزءًا من فعالية طب الجيل القادم التي تم إضافتها حديثًا إلى معرض ومؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط، والتي يتم استضافتها بالشراكة مع شركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث ومقرها البحرين، حيث تضم منطقة ومؤتمر طب الجيل القادم أكثر من 100 عارض وتركز على مجال رائد في مجال المختبرات الطبية يهدف إلى تخصيص الرعاية الصحية للأفراد باستخدام التقنيات المتقدمة والتطورات الجديدة في العلوم الطبية.
وفي هذه المناسبة، قال توم كولمان، مدير معرض "ميدلاب - إنفورما ماركيتس للرعاية الصحية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يهدف كبار الباحثين في مجال طب الجيل القادم، بالتعاون مع شركة إكسبريس ميد للتشخيص والأبحاث، إلى تعزيز العلوم العالمية والرعاية الصحية الإقليمية من خلال العلاجات المصممة لتسلسل الجينوم، حيث تنتشر الاضطرابات الوراثية على نطاق واسع في العالم العربي، مما يجعل فهم علم الوراثة أمرًا حيويًا، لذا فإن استراتيجية الجينوم العشرية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي ستفيد الإماراتيين والباحثين الذين يدرسون احتياجات الرعاية الصحية للسكان العرب".
ومن المتوقع أن يستقبل معرض ميدلاب الشرق الأوسط أكثر من 30 ألف زائر و900 عارض يمثلون 180 دولة، حيث يتضمن برنامج المؤتمر لهذا العام 12 محور رئيسي تشمل كلاً من: إدارة المختبرات، وأمراض الدم، وإدارة الجودة، وعلم الأحياء الدقيقة السريري، وعلم التشريح المرضي، والكيمياء السريرية، وتفسير الجينوم السريري، ومستقبل المختبر، وعلم المناعة، وطب نقل الدم، والاستدامة في المختبر.
ويعود مؤتمر ميدلاب الشرق الأوسط لعام آخر، حيث يقدم التعليم والحلول لتطوير المهارات المعملية لأكثر من 5000 مندوب.
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