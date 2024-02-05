خبرني : أقوال داني ألفيس تورطه بالاعتداء الجنسي على امرأة بالحمام

MENAFN - Khaberni) خبرني - سيخضع داني ألفيس لاعب برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم سابقا للمحاكمة في برشلونة اليوم الاثنين بداعي اعتدائه جنسيا على امرأة في مرحاض ملهى ليلي في المدينة عام 2022.

وتم القبض على المدافع البرازيلي (40 عاما) في يناير من العام الماضي في المدينة الإسبانية وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.

ونفى ألفيس في البداية أي لقاء جنسي مع المرأة التي قال إنه لا يعرفها.

وقال في وقت لاحق إنه مارس الجنس بالتراضي مع الضحية المزعومة التي اتهمته، قائلا إنه أنكر ذلك في البداية للحفاظ على زواجه.

وجذبت القضية اهتماما كبيرا ليس فقط بسبب تاريخ ألفيس ولكن لأن الاعتداء الجنسي هو موضوع سياسي مهم في إسبانيا،



وعلى الأخص بعد القبلة المزعومة والتي تمت دون رضا من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم سابقا على شفاه جيني إيرموسو لاعبة منتخب إسبانيا بعد فوز فريقها بكأس العالم في أغسطس الماضي.

وفي إسبانيا، يتم التحقيق في ادعاء الاغتصاب بموجب الاتهام العام بالاعتداء الجنسي، ويمكن أن تؤدي الإدانات للسجن لمدة تتراوح بين أربعة و15 عاما.

ويسعى المدعي العام الإسباني للحكم على ألفيس بالسجن تسع سنوات ودفعه تعويضات بقيمة 150 ألف يورو (163215 دولارا) للمرأة.

وستترأس لجنة من ثلاثة قضاة محاكمة من المتوقع أن تستمر ثلاثة أيام في أعلى محكمة في برشلونة. وستتضمن شهادة ألفيس والضحية المزعومة ونحو 30 شخصا آخرين.

وستدلي الضحية المزعومة بشهادتها من خلف ستار، وفي تسجيل المحاكمة سيتم تشويه صوتها وصورتها لحماية هويتها.

وأدى الاغتصاب الجماعي لمراهقة عام 2016 خلال مهرجان سان فيرمين لسباق الثيران إلى تشديد قوانين العنف الجنسي في إسبانيا.

وداني ألفيس أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، إذ فاز بأكثر من 40 لقبا مع بلاده وأندية مثل برشلونة.