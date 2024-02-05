خبرني : أيلة تتوسع في برامج استزراع الشعاب المرجانية منذ العام 2015

MENAFN - Khaberni) خبرني - تظهر تقارير المراقبة الدورية التي تقوم بها محطة العلوم البحرية/الجامعة الأردنية فرع العقبة لمياه البحر والرسوبيات والحياة البحرية في البحيرات الاصطناعية في واحة أيله الدور الإيجابي الذي لعبته أيلة وجهود الاستدامة التي قامت بها خلال العقد الأخير .

وخلصت هذه التقارير إلى أن جهود أيلة ساهمت فيى الحفاظ على المكونات الطبيعية في بيئتها وسلّط الضوء بشكل خاص على نقل واستزراع الشعاب المرجانية، وتطوير الموائل الخاصة بها.

ووجد تقرير "الكرات والشعاب المرجانية في أيلة - 2023" أن أيلة نجحت على مدار السنوات الماضية بتوفير المتطلبات اللازمة لتكاثر الشعاب المرجانية من خلال كرات الحيود المرجانية وإنشاء المشاتل المرجانية التي لعبت دوراً حاسماً في زيادة الغطاء المرجاني والحفاظ على الأنظمة البيئية في البحيرات الاصطناعية

وأكد التقرير على نتائج الجهود المبذولة من قبل شركة واحة

أيله للتطوير وبالتعاون مع المؤسسات المختصة ومحطة العلوم البحرية حيث تمت مراقبة المشاتل المرجانية عن كثب منذ العام 2015 وواصلت نهج تطويرها لاحقاً، كما ان كرات الشعاب المرجانية ساهمت أيضاً في إعادة تأهيل النظم البيئية للشعاب المرجانية وحمايتها في بحيرات أيلة.

وخلص التقرير إلى أن الجهود التي بذلها فريق أيلة للغوص كانت حاسمة في الرقابة الدائمة والفاعلة على نمو الشعاب المرجانية في عدة مناطق داخل أيلة وزيادة عدد الكرات المرجانية منذ العام 2017. مشيراً

إلى الجهود الفائقة التي بذلتها أيلة لحماية الشعاب المرجانية وتوفير الموائل الخاصة لها بمناطق محددة بناء على دراسات فنية ولتجنب أية أضرار قد تلحق بها.

وأوصى التقرير بإنشاء ثلاثة مشاتل جديدة للمرجان في عدة مواقع مختارة بعناية، بالإضافة إلى استعادة الشعاب المرجانية الميّتة في جميع الكرات وزرع شعاب جديدة.



يشار إلى أن عدد كرات الشعاب المرجانية في أيلة يبلغ 166 كرة يضاف إليها مشتلين للمرجان وهيكلين معدنيين، وتتوزع هذه الكرات على بحيرات أيلة: العليا، والوسطى، والقناة الشرقية، بالإضافة إلى المرسى - Tidal Lagoon.

وتضع أيلة حماية البيئة البحرية في مقدمة أولوياتها عبر برامج متكاملة يأتي الحفاظ على الشعاب المرجانية في مقدمتها حيث حاز على حصة كبيرة من أنشطة شركة واحة أيلة للتطوير على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز الحيود المرجانية والمساهمة في بناء مكونات البيئة الآمنة لها واستخدام تقنيات متطورة للشعاب الاصطناعية وكرات الشعاب المرجانية واستزراعها.

وأسهمت الجهود التي تبذلها أيلة في الحفاظ على بيئة آمنة وجاذبة للأحياء البحرية والأسماك المرتبطة بالحيود المرجانية.

وصرح الدكتور علي السوالمة، مدير محطة العلوم البحرية، بأن أيلة تعتبر نموذجًا رائدًا للاستدامة البيئية، حيث ساهمت في تعزيز التنوع الحيوي البحري في بحيراتها وقدمت إسهامات فعّالة في مجال المحافظة على البيئة.

وأضاف الدكتور السوالمه أن جهود أيلة تعكس تفانيها في تطبيق ممارسات مستدامة بيئياً، مما أدى إلى تحسين جودة البيئة البحرية وتوفير بيئة مناسبة للحياة البحرية. مشيراً إلى دورها البارز في توعية الجمهور بأهمية حماية البيئة البحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يعزز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية في المنطقة.