خبرني : روسيا تستدعي سفيرة الاحتلال وتوبخها.. ما القصة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لدى موسكو، سيمون هالبرين، بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير المحتجزين الإسرائيليين" لدى حركة "حماس".





وأكدت الوزارة أن هذا الاستدعاء جاء بسبب "التصريحات غير المقبولة" التي أطلقتها السفيرة، والتي وصفتها بأنها تشوه لنهج السياسة الخارجية الروسية وتحريف للحقائق التاريخية التي تدافع عنها روسيا.





وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات أتت في بداية مهمة سفيرة الكيان الاسرائيلي

في روسيا، وكان يفترض أن تكون بداية لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.





وشددت الوزارة على أن روسيا استنكرت بشدة الطريقة التي تحدثت بها السفيرة حول الجهود التي تقوم بها روسيا في سبيل حل قضية الرهائن، واعتبرت أن هذا التصريح يعكس عدم احترام للجهود الدبلوماسية الروسية.