Monday, 05 February 2024 04:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خبرني : روسيا تستدعي سفيرة الاحتلال وتوبخها.. ما القصة؟

2/5/2024 7:21:39 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لدى موسكو، سيمون هالبرين، بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير المحتجزين الإسرائيليين" لدى حركة "حماس".


وأكدت الوزارة أن هذا الاستدعاء جاء بسبب "التصريحات غير المقبولة" التي أطلقتها السفيرة، والتي وصفتها بأنها تشوه لنهج السياسة الخارجية الروسية وتحريف للحقائق التاريخية التي تدافع عنها روسيا.


وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات أتت في بداية مهمة سفيرة الكيان الاسرائيلي
في روسيا، وكان يفترض أن تكون بداية لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.


وشددت الوزارة على أن روسيا استنكرت بشدة الطريقة التي تحدثت بها السفيرة حول الجهود التي تقوم بها روسيا في سبيل حل قضية الرهائن، واعتبرت أن هذا التصريح يعكس عدم احترام للجهود الدبلوماسية الروسية.

MENAFN05022024000151011027ID1107810619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث