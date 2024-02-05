خبرني : روسيا تستدعي سفيرة الاحتلال وتوبخها.. ما القصة؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استدعاء سفيرة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة لدى موسكو، سيمون هالبرين، بعد "تصريحات لم تحترم بها روسيا على جهودها لتحرير المحتجزين الإسرائيليين" لدى حركة "حماس".
وأكدت الوزارة أن هذا الاستدعاء جاء بسبب "التصريحات غير المقبولة" التي أطلقتها السفيرة، والتي وصفتها بأنها تشوه لنهج السياسة الخارجية الروسية وتحريف للحقائق التاريخية التي تدافع عنها روسيا.
وأضافت الوزارة أن هذه التصريحات أتت في بداية مهمة سفيرة الكيان الاسرائيلي
في روسيا، وكان يفترض أن تكون بداية لتطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة.
وشددت الوزارة على أن روسيا استنكرت بشدة الطريقة التي تحدثت بها السفيرة حول الجهود التي تقوم بها روسيا في سبيل حل قضية الرهائن، واعتبرت أن هذا التصريح يعكس عدم احترام للجهود الدبلوماسية الروسية.
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