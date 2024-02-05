رفضت إعطاءه سجائر .. فكان العقاب أليماً

شهدت منطقة شاهدول بولاية ماديا براديش الهندية حادثة مروعة، حيث أقدم رجل على ضرب ابن أخيه البالغ من العمر خمس سنوات حتى الموت بفأس وإصابة زوجة أخيه جراء رفضها إعطاءه سجائر.

وبحسب رجال الشرطة، فإن المتهم الذي يُدعى رملة كول (30 عامًا)، طلب من زوجة أخيه الأكبر سجائر فأكدت له أنه لا يوجد أي تبغ في المنزل، فاستشاط الرجل غضباً ودخل بالقوة منزل زوجة أخيه حوالي الساعة 11 مساءً بينما كانوا نائمين، وهاجمهم بفأس، ما أدى إلى مقتل الصبي وإصابة المرأة بجراح خطيرة، ولاذ كول بالفرار بعد ارتكاب الجريمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية.

وتتلقى المرأة المصابة حاليا العلاج الطبي، فيما توفي الطفل متأثراً بجراحه، وتم اعتقال المتهم وتواصل الجهات الأمنية التحقيق.

وفي حادثة أخرى طعن رجل زوجته بمقص بعد أن رفضت إعطاءه المال لشراء دجاج مقلي، ووفقا لوسائل إعلام محلية دخل الزوجان في جدال عندما رفضت زوجة المتهم إعطاءه المال اللازم لشراء وجبته المفضلة.

ورغم أن الزوجة رضخت في النهاية وأعطته المال إلا أن الخلاف استمر وأثناء الشجار، طعن الرجل زوجته في رقبتها بمقص فخرت صريعة في الحال.



