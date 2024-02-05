الاستقرار الأسري أولوية القيادة

تأكيداً لحرصه على توفير كل سبل الدعم للمواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي، وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق الإمارة بقيمة 5.5 مليارات درهم، وذلك في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها سموه تحت شعار «الأسرة أساس الوطن».

وفي هذا السياق تقدم هيئة تنمية المجتمع في دبي حزمة من الخدمات النوعية التي تنصب كلها حول تحسين حياة الفرد والمجتمع وتقوية الروابط الأسرية وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، التي تتطلع إلى الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة.

يبدو أن الإمارة تمضي قدماً بتوجيهات قيادتها الرشيدة في توفير سكن المستقبل لمواطنيها، وبما يضمن جودة الحياة ويلبي احتياجات مختلف الفئات، ويحقق أهداف خطتها الحضرية 2040، ولتكرس دبي جهودها نحو بناء منظومة اجتماعية فعالة ومتقدمة، تعد بفضل سياساتها ومبادراتها أحد النماذج البارزة على المستويين الإقليمي والعالمي.

ما يثير الإعجاب في تجربة قيادة دبي هو إيمانها بالإنسان وإدراكها أنه أحد أهم عوامل نجاحها، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «نجاح تجربة دبي المتواصل هو ثمرة الاهتمام بالإنسان، وتسخير كل الإمكانيات التي تتيح له شروطاً مثالية للعمل والإبداع، وفي مقدمتها السكن الملائم والأمان المجتمعي، والإحساس بالطمأنينة والثقة بالمستقبل».

لقد سعيت للاطلاع على أجندة دبي الاجتماعية 33، ووفقاً للأرقام الرسمية؛ فقد تم تخصيص 14.5 مليار درهم منذ إطلاق المشروع وحتى العام 2033 لدعم إسكان المواطنين.

نستطيع التأكيد أن القيادة الرشيدة جعلت من تجربة دبي نموذجاً ملهماً للمجتمعات والدول الأخرى، من خلال اهتمامها بدعم مواطنيها عبر إطلاق المشاريع وتبني المبادرات التي تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها.

هذه القيادة الحكيمة لا تدخر جهداً في سبيل رفاهية شعبها وتوفير كل سبل العيش الكريم، من منطلق المسؤولية وتأكيد انعكاس العامل النفسي على خطط التنمية المستدامة، التي هي في الأساس من أجل مزيد من الرفاهية ودعم الاستقرار الأسري ضمن نموذج رائد يعزز جودة الحياة، ويوفر عدداً من الخدمات والمرافق الجديدة.

ومع قيادة كهذه يمارس المواطن مهامه وشؤون حياته في إمارته واثقاً بتنفيذ وعود القيادة وخططها المستقبلية من أجل رفاهيته وتحسين مستوى معيشته، فهنيئاً لهذا الشعب هذه القيادة الرشيدة.