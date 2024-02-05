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سوق دبي يحلق لأعلى مستوياته في 10 سنوات

2/5/2024 7:21:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014.

وصعد المؤشر بـ0.05% أو ما يعادل 1.96 نقطة، في جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مسجلا 4230.7 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.

وقاد سهما «وطنية» و«تبريد» ارتفاعات 17 سهما بسوق دبي المالي، وارتفعا السهمان 4.3% و2.8% على التوالي.

وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تيكوم 2.2%، ودبي التجاري 1.8%، وأملاك للتمويل 1.5%، والاتحاد العقارية بأكثر من 1%، وإعمار العقارية 0.4%.

واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 61.5 مليون درهم، ليغلق عند 17.75 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.6 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذبا 28.9 مليون درهم.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.14 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.4 ملايين درهم.

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