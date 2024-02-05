سوق دبي يحلق لأعلى مستوياته في 10 سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
قفز مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 10 سنوات، وتحديداً منذ جلسة 30 نوفمبر 2014.
وصعد المؤشر بـ0.05% أو ما يعادل 1.96 نقطة، في جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، مسجلا 4230.7 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية.
وقاد سهما «وطنية» و«تبريد» ارتفاعات 17 سهما بسوق دبي المالي، وارتفعا السهمان 4.3% و2.8% على التوالي.
وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تيكوم 2.2%، ودبي التجاري 1.8%، وأملاك للتمويل 1.5%، والاتحاد العقارية بأكثر من 1%، وإعمار العقارية 0.4%.
واستحوذ سهم «الإمارات دبي الوطني» على سيولة جاوزت 61.5 مليون درهم، ليغلق عند 17.75 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 50.6 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذبا 28.9 مليون درهم.
الاستثمار الأجنبي
واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 56.14 مليون درهم بجلسة اليوم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 160.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 104.4 ملايين درهم.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN05022024000110011019ID1107810615
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.