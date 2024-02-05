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نجم الدوري الإنجليزي يدخل مصحة للعلاج من إدمان غاز الضحك

2/5/2024 7:21:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دخل أحد لاعبي الدوري الإنجليزي، مصحة للعلاج من إدمان غاز الضحك، الممنوع استخدامه في إنجلترا، بقرار من الحكومة البريطانية، بعد تصنيفه في نوفمبر الماضي، بمخدر من الدرجة الثالثة، وتم اعتبار حيازته جريمة.

وأكد قرار الحكومة البريطانية، على إنه من المستحيل أن يمارس أي لاعب لعبة كرة القدم، حال ثبوت إدمانه لغاز الضحك، وهو الأمر نفسه الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نجم الدوري الإنجليزي الذي رفضت الكشف عن اسمه، دخل مصحة متخصصة في العلاج من إدمان غاز الضحك، بعدما تواصلت عائلته مع ناديه لمساعدته في التغلب على إدمانه لـ "أكسيد النيتروز"، لاسيما أن خطر الوفاة كان يهدد حياته بسبب نقص الأكسجين، الذي يتسبب فيه الغاز.

وتابعت الصحيفة، أن الشرطة أوقفت السيارة التي كان يستقلها اللاعب، وعثرت على عشرات العبوات بداخلها.

في الشأن ذاته، أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إنه قيل للاعب إذا كان يريد إنقاذ حياته المهنية، عليه الذهاب إلى مركز صحي متخصص لمساعدته.

وقالت الصحيفة، أن علاج الإدمان من هذا الغاز، لا يختلف عن العلاج من الكحول أو المخدرات، لاسيما أن الجسم في كل الحالات يخضع لعملية التخلص من السموم.

ويتم استخدام أكسيد النيتروز بشكل كبير خلال الحفلات، ويقدم عليه الشباب كونه يسبب لهم حالة من "الهلوسة".

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