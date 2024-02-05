نجم الدوري الإنجليزي يدخل مصحة للعلاج من إدمان غاز الضحك

(MENAFN
- Al-Bayan)
دخل أحد لاعبي الدوري الإنجليزي، مصحة للعلاج من إدمان غاز الضحك، الممنوع استخدامه في إنجلترا، بقرار من الحكومة البريطانية، بعد تصنيفه في نوفمبر الماضي، بمخدر من الدرجة الثالثة، وتم اعتبار حيازته جريمة.
وأكد قرار الحكومة البريطانية، على إنه من المستحيل أن يمارس أي لاعب لعبة كرة القدم، حال ثبوت إدمانه لغاز الضحك، وهو الأمر نفسه الذي أقرته الولايات المتحدة الأمريكية في وقت سابق.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن نجم الدوري الإنجليزي الذي رفضت الكشف عن اسمه، دخل مصحة متخصصة في العلاج من إدمان غاز الضحك، بعدما تواصلت عائلته مع ناديه لمساعدته في التغلب على إدمانه لـ "أكسيد النيتروز"، لاسيما أن خطر الوفاة كان يهدد حياته بسبب نقص الأكسجين، الذي يتسبب فيه الغاز.
وتابعت الصحيفة، أن الشرطة أوقفت السيارة التي كان يستقلها اللاعب، وعثرت على عشرات العبوات بداخلها.
في الشأن ذاته، أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إنه قيل للاعب إذا كان يريد إنقاذ حياته المهنية، عليه الذهاب إلى مركز صحي متخصص لمساعدته.
وقالت الصحيفة، أن علاج الإدمان من هذا الغاز، لا يختلف عن العلاج من الكحول أو المخدرات، لاسيما أن الجسم في كل الحالات يخضع لعملية التخلص من السموم.
ويتم استخدام أكسيد النيتروز بشكل كبير خلال الحفلات، ويقدم عليه الشباب كونه يسبب لهم حالة من "الهلوسة".
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