محمد بن زايد وعبدالله الثاني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة..العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

جاء ذلك خلال استقبال جلالة ملك الأردن ـ في قصر بسمان ـ صاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجلالة الملك عبد الله الثاني خلال اللقاء..عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتطورات الأزمة في قطاع غزة.. مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في القطاع وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بجانب تعزيز الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية التي تزداد تفاقماً في غزة..إضافة إلى دعم الدور الذي تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية بهذا الشأن.

وشدد سموه وجلالة الملك عبد الله على ضرورة العمل من أجل منع توسيع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة إضافة إلى إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين والذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك والدفع في اتجاه تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة انطلاقا من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي بما يحقق التنمية والازدهار للجميع.

وأقام صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مأدبة غداء تكريماً لصاحب السمو رئيس الدولة والوفد المرافق.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.. فيما حضره من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عمان حيث كان صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مقدمة مودعيه سموه والوفد المرافق.

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