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القنصلية المصرية إصدار جواز سفر لمدة سنة و 3 أشهر لمرة واحدة لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية

2/5/2024 7:16:48 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • ناشدت
    جميع المعنيين
    أن يتقدموا لإصدار جواز السفر الجديد حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم


أسامة أبو السعود

أعلنت قنصلية جمهورية مصر العربية
في البلاد، بشرى سارة إلى أبناء الجالية المصرية حيث تمت الاستجابة لمطالب أبناء الجالية المصرية بموافقة الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية على إصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر لمن لا يحملون بطاقة رقم قومي سارية وذلك لمرة واحدة فقط .

واوضحت القنصلية في بيان تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن يقوم المواطن بإصدار تجديد بطاقة رقم قومي خلال هذه الفترة لاستخرج جواز سفر مدة كاملة (7) سنوات) .

وختمت القنصلية المصرية: "وعليه تناشد القنصلية جميع من انتهت جوازات سفرهم ولا يحملون بطاقة رقم قومي سارية ان يتقدموا للقنصلية لإصدار جواز سفر لمدة سنة وثلاثة أشهر حتى يتسنى لهم تقنين أوضاعهم بدولة الكويت، وتؤكد
القنصلية على سعيها الدائم لخدمة أبناء الجالية بدولة الكويت الشقيقة".

MENAFN05022024000130011022ID1107810601

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