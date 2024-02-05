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رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المحلية نحن بصدد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة

2/5/2024 7:16:47 AM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • رئيس الوزراء لرؤساء تحرير الصحف المحلية:
    من المتوقع دخول أكثر من 300 ألف مواطن سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة ..والقطاع العام لن يستطيع استيعاب هذا العدد وهو ما يتطلب مشاركة القطاع الخاص
  • الدعوم تستهلك أكثر من 20% من ميزانية الدولة وأجد أنه ليس من العدالة تساوي المقتدر والمحتاج في الحصول على تلك الدعوم
  • الطبقة الوسطى يجب أن يكون لها نصيب الأسد من الدعوم بينما الطبقة عالية الدخل تستطيع أن تتخلى عن جزء من هذه الدعوم لصالح من هم أحوج منهم إليها

  • أهمية إصلاح اختلال العدالة في أجور القطاع العام واختلال عدالة المساحات الاقتصادية للقطاع الخاص واختلال عدالة توفير الدعوم
  • نحن بصدد الانتهاء من برنامج عمل الحكومة وإحالته إلى مجلس الأمة إعمالاً بنص المادة 98 من الدستور
  • برنامج عمل الحكومة يحتوي على ثلاث ركائز أساسية تحت عنوان دولة العدل والأمن والاستدامة
  • الحكومة عكفت على ترجمة الهموم التي عبّر عنها صاحب السمو ببرنامج عمل مبني على فكر واضح ويرتكز على عوامل أهمها الحفاظ على طبقة وسطى متماسكة تدعم استقرار المجتمع وتعزز أمنه واستقراره
  • صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد شارك أبناء شعبه القلق من اختلال ميزان العدالة والمخاطر التي تواجه استدامة دولة الرفاه
  • النطق السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد عبّر عن ممارسة جريئة في الطرح باعتبار سموه أبا للسلطات ومسؤولا عن أمن وسلامة الوطن والمواطنين
  • نحمد الله على نعمة الأمن والأمان ورحمة الحكم الرشيد الذي تترسخ فيه معاني العدالة والمشاركة والمساءلة في جو سياسي مفتوح يحفظ الحريات والقيم
  • خالص الشكر لكم على تلبية الدعوة لهذا اللقاء في شهر فبراير الذي نحتفل فيه بأعيادنا الوطنية
  • نستذكر قوافل شهداء الوطن ونؤكد على الولاء والفداء لهذه الأرض الطيبة
  • سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، يلتقي وبحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، في قصر السيف اليوم، رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي الجهات الإعلامية المعنية
  • حضر اللقاء رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وكبار المسؤولين في الدولة


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