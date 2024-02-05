الأردن يسعى وراء حلمه التاريخي أمام كوريا الجنوبية في نصف نهائي كأس آسيا

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- تتجدد المواجهة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية غدا الثلاثاء على ملعب أحمد بن علي في الدور نصف النهائي لكأس آسيا المقامة في قطر حتى يوم 10 شباط/ فبراير الجاري.

التقى المنتخبان سويا في الدور الأول من البطولة حيث تعادلا بنتيجة 2/2 في الجولة الثانية بالمجموعة السادسة، قبل أن يشقّا طريقهما إلى الدور قبل النهائي.

وتعد هذه المواجهة أيضا هي الثالثة على مستوى كأس الأمم الآسيوية، حيث سبق أن تعادلا أيضا بدون أهداف في الدور الأول من نسخة 2004 التي أقيمت في الصين.

ولكن مباراة الغد لا تقبل القسمة على اثنين، بل لابد من فائز يكمل مشواره نحو المباراة النهائية وحلم التتويج باللقب، وخاسر ينهي مشواره في المونديال الآسيوي لعدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

يحلم المغربي الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب الأردن ولاعبوه بمواصلة المسيرة التاريخية، حيث تأهل“النشامى” للدور قبل النهائي لأول مرة.

وكان موسى التعمري نجم منتخب الأردن المحترف بنادي مونبيلييه الفرنسي، وعد جماهير بلاده برسالة صريحة عقب إقصاء العراق في دور الـ16 قائلا:“سنصل للمباراة النهائية”.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيسعى وراء مجده الضائع بعدما توج باللقب في أول نسختين عاميْ 1956 و1960، بينما حل ثانيا في أربع مناسبات أخرى في أعوام 1972 و1980 و1988 و2015.

وبدأ المنتخب الأردني مشواره في البطولة بفوز عريض على ماليزيا بأربعة أهداف دون رد، ثم تعادل مع كوريا الجنوبية 2/2، وخسر أمام البحرين بهدف ليتأهل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.

وفي الأدوار الإقصائية، تغلب المنتخب الأردني على نظيره العراقي 3/2، قبل أن ينهي مغامرة طاجيكستان في مشاركتها الأولى بالفوز 1/صفر في دور الثمانية.

أما منتخب كوريا الجنوبية بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلينسمان، فقد خاض مشوارا ماراثونيا بعدما احتل وصافة المجموعة السادسة بعد الفوز على البحرين 3/1 وتعادلين مع الأردن 2/2 وماليزيا 3/3.

وفي الأدوار الإقصائية، احتاج المنتخب الكوري الجنوبي للأشواط الإضافية وركلات الترجيح لتجاوز منتخب السعودية بعد التعادل 1/1، قبل أن يعبر عقبة أستراليا بفوز ماراثوني بنتيجة 2/1 بعد التمديد للوقت الإضافي.

ويعاني المنتخبان من غيابات مؤثرة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة، حيث سيفتقد منتخب كوريا الجنوبية لجهود كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويغيب عن المنتخب الأردني لنفس السبب مهاجمه علي علوان والمدافع سالم العجالين.

ولكن الحسين عموتة يراهن على ركائز أخرى مثل حارس المرمى يزيد أبو ليلى، وثنائي الدفاع يزن العرب وعبد الله نصيب، اللذين كانا لهما دور بارز في إقصاء العراق وطاجيكستان.

وعلى المستوى الهجومي، فالآمال معقودة على نجم الفريق موسى التعمري مع الجناح الأيسر النشيط محمود المرضي ولاعب الوسط نور الدين الروابدة.

أما كلينسمان، فيرتكز على المحاور الهجومية الثلاثة هيونغ مين سون، نجم توتنهام الإنكليزي، ولي كانغ إن، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وهوانغ هي تشان، جناح ولفرهامبتون الإنكليزي، مع حارس المرمى المميز تشو هيون وو.

(د ب أ)



