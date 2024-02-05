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الاحتلال يعدم طفلا شرق القدس

2/5/2024 7:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، طفلا بدم بارد على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الطفل وديع شادي عويسات (14 عاما) من بلدة جبل المكبر في القدس، وتركته ينزف، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوات الاحتلال تركت الطفل عويسات ينزف في المكان دون أن تقدم له العلاج، حتى ارتقى شهيدا.

وفي فيديو آخر، تظهر مجندة وهي تطلق النار على الطفل عويسات من مسافة الصفر، بينما كان مصابا وينزف على الأرض.

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