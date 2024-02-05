إيتوتشو للطيران اليابانية تعتزم وقف التعاون مع البيت الإسرائيلية على خلفية حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN- قال مسؤول تنفيذي في "إيتوتشو كورب"، اليوم الإثنين، إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحلول نهاية شباط/ فبراير الجاري، على خلفية الحرب في غزة.

وقال المدير المالي لشركة إيتوتشو تيوسي هاتشيمورا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع "البيت سيستمز" الإسرائيلية بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.

وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية شباط/ فبراير الجاري".

وقعت "إيتوتشو" للطيران و"البيت سيستمز" و"إن.إيه.إس"، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في آذار/ مارس آذار 2022.



