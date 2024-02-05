إيتوتشو للطيران اليابانية تعتزم وقف التعاون مع البيت الإسرائيلية على خلفية حرب غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوكيو/PNN- قال مسؤول تنفيذي في "إيتوتشو كورب"، اليوم الإثنين، إن وحدة الطيران التابعة لشركة التجارة اليابانية ستوقف تعاونها الاستراتيجي مع شركة "البيت سيستمز" الإسرائيلية، بحلول نهاية شباط/ فبراير الجاري، على خلفية الحرب في غزة.
وقال المدير المالي لشركة إيتوتشو تيوسي هاتشيمورا، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع "البيت سيستمز" الإسرائيلية بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.
وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية شباط/ فبراير الجاري".
وقعت "إيتوتشو" للطيران و"البيت سيستمز" و"إن.إيه.إس"، مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في آذار/ مارس آذار 2022.
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