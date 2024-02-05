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الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث المُكلفة بمتابعة تغيب أحد الشبان في محافظة الطفيلة قبل أيام، وقام والده بنشر مناشدات بالبحث عنه، تمكنت بعد جهودها المتواصلة من العثور عليه في احدى مناطق المحافظة، وهو بصحة جيدة.


وبين أنه تم فتح تحقيق في ملابسات تغيبه


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