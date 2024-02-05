الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة

الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة
التاريخ
2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن فرق البحث المُكلفة بمتابعة تغيب أحد الشبان في محافظة الطفيلة قبل أيام، وقام والده بنشر مناشدات بالبحث عنه، تمكنت بعد جهودها المتواصلة من العثور عليه في احدى مناطق المحافظة، وهو بصحة جيدة.
وبين أنه تم فتح تحقيق في ملابسات تغيبه
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