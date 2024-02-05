أحمد حلمي يعود لموسم الرياض بمسرحية 'تييت'

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك الفنان المصري أحمد حلمي في موسم الرياض بنسخته الرابعة، بمسرحية "تييت"، المقرر بدء عروضها غداً الثلاثاء.
ونشر حلمي عبر حسابه على إنستغرام، البوستر الرسمي للمسرحية.
ويشارك في بطولة المسرحية هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.
ومسرحية "تييت" هي الثالثة في مشوار حلمي على المسرح، بعد ميمو" وحكيم عيون" عام 2001.
24
MENAFN05022024000208011052ID1107810500
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.