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أحمد حلمي يعود لموسم الرياض بمسرحية 'تييت'

2/5/2024 7:11:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشارك الفنان المصري أحمد حلمي في موسم الرياض بنسخته الرابعة، بمسرحية "تييت"، المقرر بدء عروضها غداً الثلاثاء.
ونشر حلمي عبر حسابه على إنستغرام، البوستر الرسمي للمسرحية.
ويشارك في بطولة المسرحية هنا الزاهد، وحمدي الميرغني، ومحمد رضوان وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.
ومسرحية "تييت" هي الثالثة في مشوار حلمي على المسرح، بعد ميمو" وحكيم عيون" عام 2001.

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